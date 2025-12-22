ETV Bharat / state

खाई में गिरी कार, सोलन के एक युवक की मौत, 5 गंभीर घायल

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर जारी है. ताजा मामला शिमला जिले के कोटखाई का है. जहां एक कार खाई में गिर गई और हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक सोलन से शिमला के ऊपरी पर्यटन स्थलों में घूमने आए युवाओं की कार कोटखाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. रविवार देर रात कोटखाई के बाघी बाजार के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस दुर्घटना में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पांच अन्य कार सवार युवक-युवतियां घायल हो गए.

सोलन के रहने वाले सभी युवा

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि कार में कुल 6 लोग सवार थे. जिनमें तीन युवक और तीन युवतियां शामिल थीं. सभी सोलन जिले के रहने वाले हैं और हाटू पीक घूमने आए थे. घूमने के बाद रात के समय जब वे वापस लौट रहे थे, तो बाघी बाजार के पास अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी.