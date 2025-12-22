ETV Bharat / state

खाई में गिरी कार, सोलन के एक युवक की मौत, 5 गंभीर घायल

हिमाचल में एक कार खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

Shimla Road Accident
शिमला सड़क हादसा (Concept Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर जारी है. ताजा मामला शिमला जिले के कोटखाई का है. जहां एक कार खाई में गिर गई और हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक सोलन से शिमला के ऊपरी पर्यटन स्थलों में घूमने आए युवाओं की कार कोटखाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. रविवार देर रात कोटखाई के बाघी बाजार के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस दुर्घटना में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पांच अन्य कार सवार युवक-युवतियां घायल हो गए.

सोलन के रहने वाले सभी युवा

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि कार में कुल 6 लोग सवार थे. जिनमें तीन युवक और तीन युवतियां शामिल थीं. सभी सोलन जिले के रहने वाले हैं और हाटू पीक घूमने आए थे. घूमने के बाद रात के समय जब वे वापस लौट रहे थे, तो बाघी बाजार के पास अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी.

"खाई में कार गिरने से एक युवक की मौत हो गई है. पांच लोग घायल हैं जिनका आईजीएमसी में उपचार जारी है. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. जबकि अन्य घायलों की पहचान की जा रही है. कोटखाई पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है." - संजीव गांधी, एसपी शिमला

घायल आईजीएमसी रेफर

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही कोटखाई पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए सभी घायलों और मृतक को खाई से बाहर निकाला. गंभीर रूप से घायल लोगों को एंबुलेंस के जरिए पहले सिविल अस्पताल ठियोग ले जाया गया और फिर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया गया. जहां उनका इलाज चल रहा है.

