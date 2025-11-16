ETV Bharat / state

कहीं खाई में गिरी कार, कहीं ट्रक से टकराई स्कूटी, 2 लोगों की मौत, 2 घायल

रामपुर/सराज: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. दो अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है. रामपुर में एक कार के खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई. वहीं, सराज में सिलेंडर से भरे एक ट्रक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें स्कूटी चालक की मौत हो गई.

एक की मौत, एक घायल

डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि भद्राश से रोहड़ू की ओर जा रही एक कार के गहरी खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई. हादसा खनाश धार के पास प्रसिद्ध 'लवर प्वाइंट' क्षेत्र में हुआ. हादसे के समय कार में दो लोग सवार थे. दुर्घटना तब हुई जब ड्राइवर ने कार पर से कंट्रोल खो दिया और कार करीब 60-70 मीटर नीचे जा गिरी. कार सवार व्यक्ति तेनजिन ने पुलिस को बताया कि उसका साथी कामा दोरजे और वो कार से जा रहे थे. जैसे ही वो लोग खनाश धार के पास पहुंचे. ड्राइवर कामा दोरजे कार पर कंट्रोल नहीं रख पाए और कार गहरी खाई में गिर गई. वहीं, हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार दोनों लोगों को खाई से निकाला गया. हालांकि कार ड्राइवर कामा दोरजे की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. जबकि कार सवार अन्य व्यक्ति तेनजिन घायल हो गया था. जिसका खनेरी अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक कामा दोरजे किन्नौर जिले के रहने वाले थे.