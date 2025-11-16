कहीं खाई में गिरी कार, कहीं ट्रक से टकराई स्कूटी, 2 लोगों की मौत, 2 घायल
हिमाचल में दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 12:52 PM IST
रामपुर/सराज: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. दो अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है. रामपुर में एक कार के खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई. वहीं, सराज में सिलेंडर से भरे एक ट्रक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें स्कूटी चालक की मौत हो गई.
एक की मौत, एक घायल
डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि भद्राश से रोहड़ू की ओर जा रही एक कार के गहरी खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई. हादसा खनाश धार के पास प्रसिद्ध 'लवर प्वाइंट' क्षेत्र में हुआ. हादसे के समय कार में दो लोग सवार थे. दुर्घटना तब हुई जब ड्राइवर ने कार पर से कंट्रोल खो दिया और कार करीब 60-70 मीटर नीचे जा गिरी. कार सवार व्यक्ति तेनजिन ने पुलिस को बताया कि उसका साथी कामा दोरजे और वो कार से जा रहे थे. जैसे ही वो लोग खनाश धार के पास पहुंचे. ड्राइवर कामा दोरजे कार पर कंट्रोल नहीं रख पाए और कार गहरी खाई में गिर गई. वहीं, हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार दोनों लोगों को खाई से निकाला गया. हालांकि कार ड्राइवर कामा दोरजे की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. जबकि कार सवार अन्य व्यक्ति तेनजिन घायल हो गया था. जिसका खनेरी अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक कामा दोरजे किन्नौर जिले के रहने वाले थे.
"हादसे में पुलिस जांच कर रही है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 125(ए), 106(1) के तहत दर्ज कर लिया है. पुलिस जांच कर रही है कि कार अनियंत्रित होने के पीछे का कारण सड़क की स्थिति थी, तेज रफ्तार थी या यांत्रिक खराबी थी. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है." - नरेश शर्मा, डीएसपी रामपुर
स्कूटी चालक की मौत, एक घायल
वहीं, सराज के लेहगला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. दरअसल एक गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी की स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान पीयूष निवासी धनयार जरोल के रूप में हुई है. वहीं, अन्य स्कूटी सवार घायल हो गया, जिसकी पहचान गुलशन निवासी लम्बाथाच गालशाकरा के रूप में हुई है.
एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि जंजैहली से गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक चैलचौक की ओर आ रहा था. जैसे ही ट्रक लेहगला के पास पहुंचा, तो सामने आ रही स्कूटी से उसकी टक्कर हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं, मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है.