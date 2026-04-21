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हिमाचल में गहरी खाई में गिरी कार, दो युवकों की मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. ताजा मामला जिला मंडी का है. मंडी में आधी रात के समय करसोग-शिमला सड़क पर कलगार के पास एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है.

700 फुट गहरी खाई में गिरी गाड़ी

डीएसपी करसोग चांद किशोर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक दोनों युवक तत्तापानी से अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी (HP 63B 0451) करसोग-शिमला सड़क पर कलगार के पास अचानक अनियंत्रित होकर करीब 700 फुट गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में गाड़ी में सवार दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.