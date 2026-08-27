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देवभूमि के सबसे अमीर मंदिर में सुगम दर्शन पर्चियों से तीन साल में 16.38 करोड़ की कमाई, पर्ची सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी पर FIR दर्ज

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लिखित जवाब में बताया कि, मंदिर में 8 अगस्त 2023 से ये व्यवस्था लागू की गई है.

Himachal Richest Maa Chintpurni Temple
मां चिंतपूर्णी मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 2:58 PM IST

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शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सबसे अमीर मंदिर और विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में दर्शन के लिए सुगम पर्ची व्यवस्था लागू की गई है. यहां सुगम पर्ची व्यवस्था से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं से शुल्क के रूप में तीन साल में 16 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हुई है. मंदिर प्रशासन ने तीन साल पहले ये व्यवस्था शुरू की थी. इसका मकसद दूर से आने वाले साधन-संपन्न श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन की व्यवस्था करना था. इसके लिए बाकायदा शुल्क तय किया गया था. हिमाचल विधानसभा में ये जानकारी सामने आई है.

भाजपा के वरिष्ठ सदस्य सतपाल सिंह सत्ती ने इस संदर्भ में जानकारी के लिए तारांकित सवाल लगाया था. मंदिर हिमाचल प्रदेश कला-संस्कृति व भाषा विभाग के अधीन है, लिहाजा विभाग के मंत्री व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का विस्तार से लिखित जवाब दिया. विधायक सतपाल सत्ती ने सुगम दर्शन पर्ची सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी को लेकर भी सवाल किया था. वे जानना चाहते थे कि ये व्यवस्था कब से लागू हुई और इससे प्रति वर्ष कितनी कमाई हुई है.

Himachal Richest Maa Chintpurni Temple
माता चिंतपूर्णी मंदिर (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम व विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लिखित जवाब में बताया कि मंदिर में आठ अगस्त 2023 से ये व्यवस्था लागू की गई है. वर्ष 2023 में अगस्त से लेकर दिसंबर तक 1.43 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई. वर्ष 2024 में पहली जनवरी से 31 दिसंबर तक 4.66 करोड़ रुपए की आय पर्ची शुल्क से दर्ज की गई. वर्ष 2025 में ये आंकड़ा और भी बढ़ गया. पिछले साल जनवरी महीने से लेकर दिसंबर अंत तक पर्ची से प्राप्त आय 6.09 करोड़ रुपए से अधिक रही. इसी प्रकार मौजूदा वर्ष में 30 जून तक ये आय 4.19 करोड़ रुपए से अधिक रही है. कुल आय 16 करोड़, 38 लाख, 47 हजार, 086 रुपए रही है.

Himachal Richest Maa Chintpurni Temple
माता चिंतपूर्णी (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम ने सवाल के अगले हिस्से के लिखित जवाब में बताया कि सुगम दर्शन पर्ची काटने में कोई अनियमितता नहीं हुई है, लेकिन मंदिर अधिकारी ने पर्ची सॉफ्टवेयर के निरीक्षण में कुछ अनियमितता पाई है. उसे लेकर एफआईआर करवाई गई है और मामले में पुलिस जांच जारी है. उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सबसे अमीर मंदिर मां चिंतपूर्णी के दरबार में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं. पर्व के दौरान भीड़ अधिक हो जाती है. ऐसे में दूर से आने वाले भक्तों को सुविधा के अनुसार सुगम दर्शन व्यवस्था लागू की गई है. इसमें प्रवेश पास मंदिर परिसर में बाबा माईदास सदन में स्थापित काउंटर पर बनते हैं. फिर 1100 रुपए के पास पर पांच व्यक्तियों को दर्शन की अनुमति है. बुजुर्ग व स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए पास मात्र पचास रुपए में उपलब्ध है.

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