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'केंद्र सरकार की आर्थिक और विदेश नीति पूरी तरह से फेल, अपने महिमामंडन में खर्च कर दिए अरबों रुपए'

"पीएम मोदी ने विदेश यात्राओं पर अब तक 1 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए हैं. बावजूद इसके प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए. पीएम मोदी 2 दिन पहले नॉर्वे में थे वहां पत्रकारों ने प्रश्न पूछे, लेकिन पीएम मोदी वहां से चुपचाप निकल गए." - जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री

शिमला: देश में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर अब केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार की आर्थिक और विदेश नीतियां पूरी तरह से फेल हो गई हैं. भाजपा सिर्फ बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है और अपना महिमामंडन करने में लगी हुई है. जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सिर्फ सरकार का महिमा मंडल करने में ही अरबों रुपए खर्च दिए हैं. इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा.

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि देश में ईंधन-तेल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के लिए केंद्र की विदेश नीति जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि कीमतों में हुई बढ़ोतरी के लिए केवल खाड़ी देशों में हुई जंग को दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन यह सही नहीं है. जगत सिंह नेगी ने कहा कि भारत ईरान और रूस से सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल आयात करता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इन देशों के साथ रिश्ते खराब कर दिए. उन्होंने सवाल उठाए की पीएम मोदी को इजराइल जाकर इजराइल को फादरलैंड करने की क्या जरूरत थी.

नगर निकाय नतीजों को लेकर भाजपा के दावों पर दी प्रतिक्रिया

वहीं, हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि चुनाव परिणामों की वास्तविक स्थिति परिषदों और पंचायतों के गठन के बाद ही स्पष्ट होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव नतीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है और लोगों के बीच झूठ फैला रही है. उन्होंने कहा कि अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों का गठन होना बाकी है और उसी के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस दल के कितने अध्यक्ष बनते हैं.

'बयानबाजी में भाजपा नेताओं का कोई मुकाबला नहीं'

मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कई जगहों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, कुछ जगह भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए हैं. जबकि, कई स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. ऐसे में अंतिम स्थिति गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगी. इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बयानों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का बयानबाजी में कोई मुकाबला नहीं है और वे हमेशा बढ़ा-चढ़ाकर दावे करते हैं. उनके अनुसार भाजपा हर मुद्दे पर बड़े-बड़े दावे करती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है.