हिमाचल में इन रिटायर्ड अधिकारियों को फिर दी जाएगी नौकरी, मिलेगा इतना वेतन

शिमला: हिमाचल में सालों से लंबित चले आ रहे राजस्व मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आम जनता को राहत देने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने रिटायर्ड तहसीदारों और अन्य अनुभवी राजस्व अधिकारियों की दोबारा से सेवाएं में लेने का फैसला लिया है. प्रदेश सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, बल्कि फाइलों के ढेर में दबे भूमि विवाद, इंतकाल और अन्य राजस्व से जुड़े लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी.

क्यों की जा रही दोबारा नियुक्ति ?

बीते कुछ दिनों पहले डीसी शिमला द्वारा ली गई बैठकों में भी देखने को मिला है कि राजस्व से जुड़े कई मामलों में सालों से फैसले नहीं हो पाए हैं. जिससे आम लोगों को बार-बार तहसील और राजस्व कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे थे. इस तरह की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यह वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है. जिससे रिटायर्ड अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से न सिर्फ लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि मौजूदा अधिकारियों पर काम का बोझ भी कम होगा. इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जिले के सभी डीसी को इन रिटायर्ड अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए गए हैं.