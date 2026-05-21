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हिमाचल में 21 कानूनगो बने नायब तहसीलदार, जानें किसे मिली प्रमोशन

हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग ने 21 कानूनगो को प्रमोट करके नायब तहसीलदार बनाया है.

Himachal 21 Kanungo Promote
हिमाचल में नायब तहसीलदार बने 21 कानूनगो (Concept Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 4:38 PM IST

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शिमला: हिमाचल सरकार के राजस्व विभाग ने 21 कानूनगो को पदोन्नत कर नायब तहसीलदार बनाया है. ये प्रमोशन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद की गई है. प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त (राजस्व) कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सभी अधिकारियों को कांगड़ा डिवीजन में नियमित आधार पर नायब तहसीलदार, क्लास-2 (राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया गया है. इसी के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नत अधिकारियों को वेतन निर्धारण के लिए एफआर-22 के तहत एक माह के अंदर विकल्प देना होगा. इन अधिकारियों की तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही सभी अधिकारियों को विभाग के जरिए अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

Himachal 21 Kanungo Promote
हिमाचल में 21 कानूनगो की प्रमोशन (Notification)

वर्तमान में यहां कार्यरत ये कानूनगो बने नायब तहसीलदार

इन कानूनगो को प्रमोट कर नायब तहसीलदार बनाया गया, वर्तमान में यहां कार्यरत ये कानूनगो-

  • इकबाल सिंह, वर्तमान सदर कानूनगो, कार्यालय डीसी ऊना
  • राज कुमार, कार्यालय कानूनगो, तहसील-जिला कांगड़ा
  • शुभ कुमार, उप-मंडल कानूनगो, हरोली, जिला ऊना
  • अजय कुमार, फील्ड कानूनगो, लिल्ह, उप-तहसील धारवाला, जिला चंबा
  • रमन कुमार, उपमंडल कानूनगो, गगरेट, जिला ऊना
  • कमल देव, कार्यालय कानूनगो, उप-तहसील दुलेहड़, जिला ऊना
  • सतीश पुरी, कार्यालय कानूनगो, कार्यालय डीसी ऊना
  • राजेश कुमार, कार्यालय कानूनगो, उप-तहसील भरवाईं, जिला ऊना
  • राकेश कुमार, कार्यालय कानूनगो, तहसील-जिला ऊना
  • रविंदर कुमार, फील्ड कानूनगो, हरोली, जिला ऊना
Himachal 21 Kanungo Promote
नायब तहसीलदार बने 21 कानूनगो (Notification)
  • सतीश कुमार, रिकार्ड कानूनगो, तहसील-जिला ऊना
  • परवीन कौर, उप-विभागीय कानूनगो, अंब, जिला ऊना
  • प्रेम चंद, एसएनटी कुल्लू-I, जिला कुल्लू
  • पवन कुमार, एसएनटी सुजानपुर, जिला हमीरपुर
  • विचित्र सिंह, फील्ड कानूनगो, योल, तेशिल धर्मशाला, जिला कांगड़ा
  • बलजीत सिंह, फील्ड कानूनगो, दुलेहर, जिला ऊना
  • पवन कुमार, फील्ड कानूनगो, चौकी, जिला ऊना
  • सतीश कुमार, फील्ड कानूनगो, घनारी, जिला ऊना
  • परवेश कुमारी, कार्यालय कानूनगो, मैहतपुर बसदेहरा, जिला ऊना
  • धर्मपाल, एसएनटी हमीरपुर-द्वितीय, जिला हमीरपुर
  • श्रवण सिंह, फील्ड कानूनगो, गुडियाल, तहसील-जिला चंबा
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