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हिमाचल में 21 कानूनगो बने नायब तहसीलदार, जानें किसे मिली प्रमोशन

शिमला: हिमाचल सरकार के राजस्व विभाग ने 21 कानूनगो को पदोन्नत कर नायब तहसीलदार बनाया है. ये प्रमोशन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद की गई है. प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त (राजस्व) कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सभी अधिकारियों को कांगड़ा डिवीजन में नियमित आधार पर नायब तहसीलदार, क्लास-2 (राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया गया है. इसी के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नत अधिकारियों को वेतन निर्धारण के लिए एफआर-22 के तहत एक माह के अंदर विकल्प देना होगा. इन अधिकारियों की तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही सभी अधिकारियों को विभाग के जरिए अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं.