ETV Bharat / state

वाटर सेस नहीं चला तो सुक्खू सरकार ने ऐसे निकाला 2000 करोड़ की रकम जुटाने का तरीका, बिजली परियोजनाओं को देनी होगी ये रकम

शिमला: सत्ता में आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हिमाचल की नदियों के बहते पानी से पैसा कमाने की सोची थी. सुक्खू सरकार का मानना था कि राज्य की नदियों में बह रहे पानी पर राज्य का हक है और ऐसे में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया जा सकता है. ये बात अलग है कि प्रक्रिया शुरू होने और कुछ राजस्व जुटाने के बाद मामला अदालतों के चक्कर में फंस गया, लेकिन सरकार ने प्रयास नहीं छोड़े. अब सुक्खू सरकार ने वाटर सेस की जगह नया तरीका निकाला है. केंद्र में बिजली परियोजनाएं ही हैं, लेकिन कान को जरा घुमा कर पकड़ा गया है.

आर्थिक तंगी से जूझ रही सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अब बिजली परियोजनाओं से रेवेन्यू कमाने का नया तरीका निकाला है. राज्य सरकार ने बिजली परियोजनाओं से करीब 2 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाने का इंतजाम कर लिया है. ये इंतजाम लैंड रेवेन्यू के माध्यम से किया गया है. हिमाचल सरकार के राजस्व विभाग ने इस संदर्भ में भू-राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू का रेट अधिसूचित कर दिया है. नए महीने की पहली तारीख को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. अब हिमाचल में संचालित की जा रही 188 बिजली परियोजनाओं पर बाजार मूल्य का दो प्रतिशत भू-राजस्व लागू हो गया है. अब हिमाचल में बिजली प्रोजेक्टों को अपनी परियोजना के औसत मूल्य का 2 प्रतिशत लैंड रेवेन्यू चुकाना होगा. सभी परियोजनाओं को जोड़ दें तो ये एक भारी रकम बनती है. ऊर्जा निदेशालय ने जो आकलन किया है, उसके अनुसार लैंड रेवेन्यू की रकम कम से कम 2 हजार करोड़ रुपए बनती है. इससे राज्य के खजाने को राहत की सांस आएगी. फिलहाल, राज्य सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है.