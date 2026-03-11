ETV Bharat / state

हिमाचल में भी कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत! होटल-ढाबों के बंद होने का संकट गहराया!

अब हिमाचल में भी दिखने लगा अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का असर. कुल्लू जिले में भी व्यवसायिक सिलेंडर की दिक्कत बढ़ने लगी.

कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत!
कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत!
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 3:59 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 4:41 PM IST

कुल्लू/सोलन: विश्व में इन दिनों अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह अब भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में नए नियम तो लागू किए गए हैं, लेकिन इस नए नियम के लागू होने से होटलों और ढाबों पर भी आने वाले दिनों में बड़ा संकट नजर आएगा. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की बात करें तो यहां पर फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई दी जा रही है और घरेलू सिलेंडर के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होती है तो यहां हजारों होटल और ढाबों में ताला लग जाएगा. वहीं, सोलन में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत होने लगी है.

हालांकि, बुधवार को कमर्शियल सिलेंडर के सप्लाई होटल और ढाबों को दी जा रही थी, जिन होटल या ढाबों के डिमांड पांच सिलेंडर की थी तो उन्हें दो या तीन सिलेंडर दिए जा रहे हैं. लेकिन यह सप्लाई तब तक सुचारू रहेगी, जब तक गैस एजेंसी के गोदाम में कमर्शियल सिलेंडरों की खेप रहेगी. उसके बाद बाहरी राज्यों से आने वाली सप्लाई पर ही यह निर्भर रहेगा कि आगामी समय में होटल और ढाबों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी. ऐसे में अगर बाहरी राज्यों से एलपीजी गैस की सप्लाई नहीं आई तो इससे जिला कुल्लू में चल रहे होटल और ढाबों में ताले लग जाएंगे और संचालकों को भी इससे खासा नुकसान उठाना पड़ेगा.

हिमाचल में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत!
हिमाचल में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत!

ढालपुर में ढाबा का संचालन करने वाली महिला लक्ष्मी जोशी ने कहा, 'फिलहाल उनके पास गैस मौजूद है और रोजाना उनके ढाबे में एक या डेढ़ सिलेंडर की खपत होती है, लेकिन जिस तरह से युद्ध के बीच एलपीजी गैस के संकट की बात सामने आ रही है, उससे उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना होगा'.

लक्ष्मी जोशी ने बताया कि शहर में कई लोग और छात्र ऐसे हैं, जो होटलों और ढाबों में ही खाने के लिए निर्भर है. अगर गैस की सप्लाई प्रभावित होती है तो होटल और ढाबे बंद हो जाएंगे और ऐसे में लोगों को खाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना होगा.

कुल्लू में होटल-ढाबों के बंद होने का संकट गहराया!
कुल्लू में होटल-ढाबों के बंद होने का संकट गहराया!

सरवरी में गैस एजेंसी के मैनेजर राजीव तलवार ने बताया, 'घरेलू गैस सिलेंडर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं और उनकी सप्लाई के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए आने वाले दिनों में संकट का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि 40% गैस की सप्लाई बाहरी देशों से आती है. ऐसे में फिलहाल जब तक गोदाम में कमर्शियल गैस सिलेंडर है तो तब तक उसकी सप्लाई दी जा रही है, लेकिन अगर बाहर से सप्लाई नहीं आती है तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ सकती है'.

सोलन में कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई ठप, गोदाम पड़े खाली

सोलन जिले में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत होने लगी है. औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में कमर्शियल गैस सिलेंडर की रिफिलिंग को लेकर विकट स्थिति पैदा हो गई है. इसका असर होटल कारोबार पर अब दिखने लगा है. तीन दिन से सोलन शहर की गैस एजेंसियों को व्यावसायिक सिलिंडरों की आपूर्ति नहीं हुई है. एजेंसियों के गोदाम खाली हो गए हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं को अब सप्लाई नहीं मिल रही है. गैस सप्लाई ठप होने से सोलन के होटल कारोबारी एजेंसियों और गोदामों के चक्कर लगा रहे हैं. इससे होटल रेस्तरां कारोबार प्रभावित होने लगा है. होटल, ढाबे और छोटे-बड़े खाने-पीने के प्रतिष्ठानों में काम ठप होने का संकट मंडरा गया है.

सोलन में भी कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत!
सोलन में भी कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत!

सोलन के होटल कारोबारियों का कहना है, 'गैस सिलिंडर के बिना रसोई चलाना संभव नहीं है. गोदाम में सिलेंडर खत्म हो चुके हैं. ऐसे में आगामी दिनों में स्थिति और मुश्किल भरी हो सकती है. जल्द ही सप्लाई बहाल नहीं हुई तो उन्हें अपने प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद करने तक की नौबत आ सकती है. जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर पर भी असर पड़ेगा और उन्हें ग्राहकों को वापस भेजकर होटल भी बंद करने पड़ सकते हैं'.

संपादक की पसंद

