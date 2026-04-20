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HP RERA ने सोलन चेस्टर हिल्स रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लगाई ₹70 लाख की पेनल्टी

हिमाचल RERA ने अलग-अलग खरीदारों और अलॉटीज़ एसोसिएशन की कई शिकायतें आगे की जांच के लिए SDM को भेजी हैं.

Himachal RERA Imposes Penalty of 70 Lakh on Solan Chester Hills Real Estate
चेस्टर हिल्स रियल एस्टेट पर RERA ने लगाई पेनाल्टी (ETV Bharat)
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By PTI

Published : April 20, 2026 at 12:25 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल में चेस्टर हिल्स विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने सोलन में चेस्टर हिल-2 और चेस्टर हिल-4 के लिए 35-35 लाख रुपए) के रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के लिए 70 लाख रुपए (35 लाख रुपए हर एक के लिए) की अंतरिम पेनल्टी लगाई है. HP RERA के संबंधित सेक्शन के 'साबित' उल्लंघन के लिए दो अलग-अलग ऑर्डर के तहत पेनल्टी लगाई गई थी. ऑर्डर की कॉपी रविवार को उपलब्ध कराई गईं.

थमता नजर नहीं आ रहा चेस्टर हिल्स विवाद

शिकायतें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के गलत तरीके से बनने, अलॉटी से मिले पैसे के अकाउंट के गलत रखरखाव और प्रोजेक्ट्स पर हुए खर्च से जुड़ी थीं. RERA ने अलग-अलग खरीदारों और अलॉटीज़ एसोसिएशन की कई शिकायतें आगे की जांच के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को भेजीं. इन शिकायतों में "रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गलत तरीके से बनना, HP LAND रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 118 का उल्लंघन करते हुए बिना इजाज़त के कमर्शियल और टूरिज्म एक्टिविटी, मंज़ूर प्लान से अलग होना, ज़रूरी सर्विस देने में कमियां और बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के कब्ज़ा देना" शामिल हैं.

जमीन मालिकाना हक में गड़बड़ियों की रिपोर्ट जमा करने के निर्देश

RERA ने सोलन म्युनिसिपल कमिश्नर को बदले हुए मंज़ूर प्लान, साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट और बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स जमा करने का निर्देश दिया था. इसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लैंड एंड टेनेंसी एक्ट के सेक्शन- 118 के उल्लंघन, मंजूर जमीन के इस्तेमाल और बिना इजाजत के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देने को कहा. इसने डिप्टी कमिश्नर सोलन को पेंडिंग जांच, कथित बेनामी ट्रांज़ैक्शन और ज़मीन के मालिकाना हक में गड़बड़ियों की रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया.

ऑडिट के नतीजों के आधार पर, "गंभीर फाइनेंशियल गड़बड़ियां जैसे फंड का आपस में मिलना, अलग प्रोजेक्ट-स्पेसिफिक अकाउंट न रखना, प्रोजेक्ट के हिसाब से सही अकाउंटिंग न होना, और ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का न होना" रिकॉर्ड में दर्ज किया गया. नॉन-कम्प्लायंस की गंभीरता को बताते हुए, HP RERA ने पाया कि प्रमोटर फंड के इस्तेमाल में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने में नाकाम रहा.

5 जून को होगी मामले की सुनवाई

चेस्टर हिल्स-2 में, अथॉरिटी ने पाया कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (JDA) के कैंसल होने के बाद, "सभी रसीदें और पेमेंट एक नॉन-RERA बैंक अकाउंट के ज़रिए किए गए थे," और रिकॉर्ड गायब होने के कारण फंड का एक बड़ा हिस्सा अनवेरिफाइड रह गया. HP RERA ने प्रमोटरों को 30 दिनों के अंदर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फंड में पेनल्टी जमा करने और फंड के इस्तेमाल, प्रोजेक्ट की स्थिति और अलॉटी के हिसाब से कलेक्शन के बारे में डिटेल्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट-सर्टिफाइड डिस्क्लोजर जमा करने का आदेश दिया है. अब मामले की सुनवाई 5 जून, 2026 को होगी.

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