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हिमाचल में धर्मांतरण की 15 शिकायतें, पहचान छिपा कर विवाह का दबाव बनाने के 3 केस, छह मामलों में FIR, 19 गिरफ्तार

हिमाचल में धर्मांतरण की 15 शिकायतें ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून अस्तित्व में है. इतने कठोर कानून के बावजूद देवभूमि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 से नवंबर 2026 तक धर्मांतरण से जुड़ी 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. हिमाचल में पहचान छिपाकर विवाह के लिए दबाव बनाने के तीन केस सामने आए हैं. इसके अलावा धर्मांतरण से संबंधित कुल छह मामलों में एफआईआर दर्ज की गई और विभिन्न मामलों में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

हालांकि राज्य में अभी धर्मांतरण से जुड़े किसी भी मामले में अदालत से किसी को सजा नहीं हुई है. अदालत में अभी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति से जुड़ा कोई फैसला नहीं आया है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन के आखिरी दिन शनिवार 21 नवंबर को लगे एक सवाल के जवाब में सामने आई है. आनी से भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने धर्मांतरण की शिकायतों को लेकर चार हिस्सों में बंटा सवाल किया था. वे कुल मामलों की संख्या, एफआईआर की संख्या, धार्मिक पहचान छिपाकर विवाह के लिए उकसाने को लेकर जानकारी चाहते थे. लोकेंद्र कुमार के सवाल पर सीएम की तरफ से विस्तार से जानकारी दी गई.

सरकार की तरफ से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल में वर्ष 2023 से इस साल नवंबर तक धर्मांतरण से जुड़े कुल मामलों में 15 शिकायतें दर्ज हुई. जिला कांगड़ा में धर्मांतरण को लेकर सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं. कांगड़ा जिला में इस संदर्भ में कुल 8 शिकायतें दर्ज की गई. मामलों की जांच की गई और सभी शिकायतों को बिना एफआईआर दर्ज किए निपटा दिया गया है. अन्य शिकायतें देहरा, शिमला, मंडी, ऊना, हमीरपुर से मिली हैं. कुल्लू जिला में धर्मांतरण से जुड़ी दो शिकायतें मिली. उनमें से एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं, एक अन्य मामले में प्रारंभिक जांच चल रही है. धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों को लेकर सबसे अधिक गिरफ्तारियां शिमला जिला में दर्ज की गई हैं. शिमला जिला में 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. ऊना जिला में चार गिरफ्तारियां हुई हैं. अन्य गिरफ्तारियों की संख्या कुल्लू में तीन व हमीरपुर में एक अभियुक्त के तौर पर है.