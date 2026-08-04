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हिमाचल में 259 सहायक स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र जारी, इन अस्पतालों में होगी तैनाती

शिमला: राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाना के लिए 259 सहायक स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं. इन नियुक्तियों की अनुशंसा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा की गई है.

नव नियुक्त सहायक स्टाफ नर्सों की तैनाती आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा, डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज, चमियाना में की जाएगी. इससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी.

इस भर्ती से स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की संख्या बढ़ेगी, मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध होगी और राज्य के तृतीयक (टर्शियरी) स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा. प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी और प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा. उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जून, 2026 में भी राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 372 सहायक स्टाफ नर्सोंं की नियुक्ति की थी.