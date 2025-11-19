ETV Bharat / state

बीतने को आया नवंबर, मेहरबान नहीं हुआ अंबर, फिलहाल अभी बारिश के नहीं कोई आसार

शिमला: हिमाचल में इस बार मानसून सीजन में हुई बेरहम बारिश जब पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बर्बादी का तांडव मचा रही थी, उस वक्त किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि अगले कुछ महीनों हालात यूं बदलेंगे कि आसमान से इन्हीं बारिश की बूंदों के लिए तरसना पड़ेगा. मानसून सीजन में आसमान से बरसी तबाही की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी हैं कि मौसम ने सूखे जैसे हालात दिखाने शुरू कर दिए है. प्रदेश में रबी सीजन में इन दिनों बिजाई का काम शुरू होना है, लेकिन किसान आसमान की ओर उम्मीद भरी नजर लगाए बैठे हैं. वहीं, मौसम विभाग की निगाहें अब आने वाले पश्चिमी विक्षोभों पर टिकी हैं, लेकिन हालत ये बने हैं कि 25 नवंबर तक अभी बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

नवंबर में सामान्य से 89 फीसदी कम बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, हिमाचल में 1 नवंबर से 19 नवंबर तक 1.2 मिलीमीटर बारिश हुई है. जो सामान्य से 89 फीसदी कम हैं. इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 10.6 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, इस महीने बिलासपुर जिला में 0.7 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 90 फीसदी कम है. इसी तरह से चंबा जिला में 0.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 98 फीसदी कम है. हमीरपुर जिला में 0.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से 98 फीसदी कम है. कांगड़ा जिला में 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 98 फीसदी कम है.