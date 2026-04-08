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पड़ोसी पंजाब में डीए की तैयारी, हिमाचल के खजाने में आ चुके हैं कर्ज के 900 करोड़, सुख की खबर के लिए हफ्ते का इंतजार

शिमला: हिमाचल प्रदेश वेतन-भत्तों के लिए पंजाब सरकार के पैटर्न को फॉलो करता है. पड़ोसी राज्य पंजाब से ये खबर आई है कि वहां कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी है. सरकार ने एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है. इधर, हिमाचल प्रदेश बेशक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन यहां बुधवार को सरकारी खजाने में कर्ज के 900 करोड़ रुपए आ चुके हैं. ऐसे में यहां के कर्मचारियों व पेंशनर्स को भी आस है कि कुछ वित्तीय लाभ मिलें. इसके लिए एक हफ्ते का इंतजार करना होगा. कारण ये कि एक हफ्ते के बाद हिमाचल प्रदेश के गठन के उपलक्ष्य में हिमाचल दिवस का दिन है.

आगामी बुधवार को 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस अवसर पर किन्नौर के रिकांगपिओ में मुख्य अतिथि होंगे. ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें डीए की कम से कम एक किश्त ही मिल जाए. यदि तीन फीसदी डीए का ऐलान होता है तो उसके लिए सरकार को चार सौ करोड़ रुपए से अधिक की रकम चाहिए. वैसे खजाने के हाल खस्ता हैं, लेकिन नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के बाद और केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के सम्यक उपयोग से कम से कम एक किश्त का इंतजाम किया जा सकता है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार ने चार अप्रैल को 900 करोड़ रुपए के कर्ज की अधिसूचना जारी की थी. ये रकम आज यानी 8 अप्रैल को खजाने में आ गई है. सुक्खू सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में तीन फीसदी डीए दिया था. हिमाचल में कर्मचारियों का तेरह फीसदी डीए बकाया है. वहीं, राज्य की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यहां इस बार बजट का आकार घटाना पड़ा है.