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पड़ोसी पंजाब में डीए की तैयारी, हिमाचल के खजाने में आ चुके हैं कर्ज के 900 करोड़, सुख की खबर के लिए हफ्ते का इंतजार

हिमाचल दिवस पर राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से डीए-एरियर मिलने की आस है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 6:20 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश वेतन-भत्तों के लिए पंजाब सरकार के पैटर्न को फॉलो करता है. पड़ोसी राज्य पंजाब से ये खबर आई है कि वहां कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी है. सरकार ने एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है. इधर, हिमाचल प्रदेश बेशक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन यहां बुधवार को सरकारी खजाने में कर्ज के 900 करोड़ रुपए आ चुके हैं. ऐसे में यहां के कर्मचारियों व पेंशनर्स को भी आस है कि कुछ वित्तीय लाभ मिलें. इसके लिए एक हफ्ते का इंतजार करना होगा. कारण ये कि एक हफ्ते के बाद हिमाचल प्रदेश के गठन के उपलक्ष्य में हिमाचल दिवस का दिन है.

आगामी बुधवार को 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस अवसर पर किन्नौर के रिकांगपिओ में मुख्य अतिथि होंगे. ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें डीए की कम से कम एक किश्त ही मिल जाए. यदि तीन फीसदी डीए का ऐलान होता है तो उसके लिए सरकार को चार सौ करोड़ रुपए से अधिक की रकम चाहिए. वैसे खजाने के हाल खस्ता हैं, लेकिन नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के बाद और केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के सम्यक उपयोग से कम से कम एक किश्त का इंतजाम किया जा सकता है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार ने चार अप्रैल को 900 करोड़ रुपए के कर्ज की अधिसूचना जारी की थी. ये रकम आज यानी 8 अप्रैल को खजाने में आ गई है. सुक्खू सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में तीन फीसदी डीए दिया था. हिमाचल में कर्मचारियों का तेरह फीसदी डीए बकाया है. वहीं, राज्य की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यहां इस बार बजट का आकार घटाना पड़ा है.

बजट से पहले हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने सीएम व कैबिनेट के समक्ष जो प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें प्रधान वित्त सचिव ने साफ कहा था कि खजाने की हालत ऐसी नहीं है कि डीए व एरियर दिया जा सके. उसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि सरकार आर्थिक चुनौतियों के बीच भी कर्मचारियों के वित्तीय लाभ देने के लिए प्रयास करेगी. अब देखना है कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर कर्मियों के लिए क्या घोषणा होती है.

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