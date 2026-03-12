ETV Bharat / state

हिमाचल को शिक्षा योजनाओं के तहत केंद्र से कब कितनी मिली राशि, हर्ष महाजन के सवाल पर केंद्र सरकार ने दी ये जानकारी

समग्र शिक्षा, पीएम पोषण और स्टार्स योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में इतने करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं.

BJP MP Harsh Mahajan
भाजपा सांसद हर्ष महाजन (@HarshMahajan)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

March 12, 2026

शिमला: समग्र शिक्षा, पीएम पोषण और स्टार्स योजना के तहत पिछले तीन वर्षों हिमाचल प्रदेश को कुल कितने रुपए मिले हैं. शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है. भाजपा सांसद हर्ष महाजन द्वारा राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को विभिन्न केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है. शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में दिए लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.

सांसद हर्ष महाजन ने अपने प्रश्न के माध्यम से सरकार से पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के तहत वर्षवार कितनी राशि स्वीकृत की गई, कितनी राशि जारी की गई और उसका उपयोग कितना हुआ, इसकी जानकारी मांगी थी. इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि, समग्र शिक्षा, स्टार्स योजना, पीएम श्री स्कूल, उल्लास तथा पीएम पोषण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है. इन योजनाओं के तहत राज्य सरकार को आवश्यकता के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर राशि स्वीकृत की जाती है और परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है.

तीन वर्षों में हिमाचल को मिले इतने करोड़ रुपए

केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, समग्र शिक्षा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 738.08 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 551.60 करोड़ रुपए जारी किए गए और 487.68 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया. वर्ष 2023-24 में 686.85 करोड़ रुपए स्वीकृत, 485.96 करोड़ रुपए जारी और 468.44 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया. वर्ष 2024-25 में 764.95 करोड़ रुपए स्वीकृत, 526.20 करोड़ रुपए जारी और 466.88 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया.

इसी तरह से स्टार्स (STARS) योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 330.18 करोड़ रुपए स्वीकृत, 175.12 करोड़ रुपए जारी और 36.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए. वर्ष 2023-24 में 224.12 करोड़ रुपए स्वीकृत, 53.66 करोड़ रुपए जारी और 111.25 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया. वर्ष 2024-25 में 272.41 करोड़ रुपए स्वीकृत, 175.80 करोड़ रुपए जारी और 185.63 करोड़ रुपए खर्च किए गए.

पीएम श्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 135.35 करोड़ रुपए स्वीकृत और जारी किए गए, जिनमें से 74.01 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया. उल्लास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 1.87 करोड़ रुपए स्वीकृत, जबकि 2023-24 में 1.87 करोड़ रुपए स्वीकृत और 0.47 करोड़ रुपए जारी किए गए तथा 0.35 करोड़ रुपए खर्च किए गए. वर्ष 2024-25 में 1.59 करोड़ रुपए स्वीकृत, 0.79 करोड़ रुपए जारी और 0.53 करोड़ रुपए खर्च किए गए.

इसके अलावा पीएम पोषण योजना (मिड डे मील) के तहत वर्ष 2022-23 में 107.27 करोड़ रुपए स्वीकृत, 138.02 करोड़ रुपए जारी और 108.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए. वर्ष 2023-24 में 108.74 करोड़ रुपए स्वीकृत, 94.35 करोड़ रुपए जारी और 104.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए. वर्ष 2024-25 में 101.04 करोड़ रुपए स्वीकृत, 95.69 करोड़ रुपए जारी और 101.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए.

योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए समीक्षा बैठक

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, "इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और योजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाती है. इसके साथ ही पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से निधियों के उपयोग की निगरानी की जाती है ताकि धनराशि का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके."

भाजपा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिल रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है.

