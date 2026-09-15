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वित्त वर्ष 2026-27 में हिमाचल को मोदी सरकार से मिला इतना पैसा, केंद्रीय करों की रही सबसे बड़ी हिस्सेदारी

शिमला: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 जुलाई 2026 तक केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश सरकार को कुल 8,473 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है. इस बातकी जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से दी दी गई है. इसे लेकर करसोग के विधायक ने सवाल पूछा था.

सदन में प्रस्तुत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र से प्राप्त इस कुल 8,473 करोड़ रुपये की राशि में अनुदान और ऋण दोनों मद शामिल हैं. राज्य को प्राप्त कुल अनुदान राशि 5,367 करोड़ रुपये रही है. इसमें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में सर्वाधिक 3,403 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 806 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें SNA-SPARSH के तहत मिली 656 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है. वहीं, बाह्य सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत 513 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि व अन्य अनुदान मद में 402 करोड़ रुपये तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 243 करोड़ रुपये की सहायता राशि राज्य को हासिल हुई है.

पूंजीगत व्यय के लिए कुल 3089.53 करोड़ रुपये का बजट