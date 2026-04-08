ETV Bharat / state

हिमाचल में 'विंटर' की वापसी! पहले हफ्ते अप्रैल में बरसी 82% ज्यादा 'आफत', दिसंबर जैसी ठंड से सेब के बगीचों पर संकट का साया

1 से 7 अप्रैल तक प्रदेश में 15.2 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 27.6 मिलीमीटर तक जा पहुंचा.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 7 अप्रैल के दौरान हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 82 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. इस अत्यधिक वर्षा और ओलावृष्टि ने न केवल तापमान को गिरा दिया है, बल्कि प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ यानी सेब की फसल पर भी संकट के बादल मंडरा दिए हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कुदरत का मिजाज इस बार बागवानों और किसानों पर भारी पड़ता दिख रहा है. अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में जहां अमूमन इस समय प्रदेश में गुनगुनी धूप और सेब के बगीचों में फ्लावरिंग (फूल आने) का खुशनुमा माहौल होता था, वहीं इस साल बारिश ने तांडव मचा रखा है.

दिसंबर जैसी ठंड की वापसी

पिछले 24 घंटों में सराहन में 38.5 मिमी और रोहड़ू में 16 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस बेमौसमी बरसात ने पारे को अर्श से फर्श पर ला दिया है. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है. आलम यह है कि लोगों को अप्रैल के महीने में फिर से भारी ऊनी कपड़े और हीटर निकालने पड़े हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में बर्फबारी के कारण तापमान में और गिरावट आ सकती है.

किसानों और बागवानों का दर्द...

ठियोग के अनुभवी बागवान लायक राम बिकटा ने बताया, 'इस बार की ओलावृष्टि और बेमौसमी बर्फबारी ने भारी तबाही मचाई है. हमने लाखों रुपये खर्च करके सेब को ओलों से बचाने के लिए 'एंटी-हेल नेट' लगाए थे, लेकिन इस बार ओलों के साथ भारी बारिश और कुछ इलाकों में बारिश से ये नेट और उन्हें थामने वाले बांस के ढांचे तक टूट गए हैं. जब ढांचा ही गिर जाए, तो फसल कैसे बचेगी? सरकार को तुरंत इसका आकलन कर बागवानों को राहत देनी चाहिए'.

वहीं, बागवान राम लाल चौहान ने तकनीकी पक्ष रखते हुए अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा "सेब की फसल इस समय फ्लावरिंग (फूल आने) के नाजुक दौर में है. इस प्रक्रिया के लिए औसतन 14 से 15 डिग्री तापमान अनिवार्य होता है, लेकिन पिछले दो दिनों में पारा गिरकर 6 से 7 डिग्री तक रह गया है. इतनी ठंड में सेटिंग (फूल से फल बनना) नहीं हो पाती. अगर तापमान ऐसे ही गिरा रहा, तो इस बार सेब की पैदावार आधे से भी कम रह जाएगी. इसके अलावा प्लम, आडू और खुमानी की सेटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन ओलों ने छोटे फलों को दागदार बना दिया है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 9 अप्रैल तक प्रदेश में राहत के आसार नहीं हैं. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी है. 50-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना है. 10 अप्रैल को कुछ समय के लिए धूप खिलने की संभावना है. 11 से 13 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होगा, जिससे फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आज भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, अभी नहीं मिलेगी मौसम के कहर से राहत