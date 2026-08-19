हिमाचल में मूसलाधार बारिश, 24 घंटों में सामान्य से 222 फीसदी अधिक बरसे बादल
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 10:59 PM IST
शिमला: हिमाचल में मानसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है. प्रदेश के कई हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हुई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 25.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 222 फीसदी अधिक है. इस अवधि में प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा महज 7.8 मिलीमीटर रहता है. ऐसे में सामान्य के मुकाबले हुई भारी बारिश ने काफी अधिक तबाही मचाई है.
मौसम विभाग के अनुसार, बारिश का असर प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखने को मिला है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 10 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. यानी राज्य के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य पर्वतीय इलाकों तक बादल जमकर बरसे हैं. कई क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता इतनी अधिक रही कि सामान्य बारिश के आंकड़े के मुकाबले कई गुना ज्यादा पानी आसमान से बरसा. इस दौरान हमीरपुर जिला बारिश के मामले में सबसे आगे रहा, जहां पिछले 24 घंटों में 91.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. यह बारिश सामान्य से 680 फीसदी अधिक रही.
कहां कितनी हुई बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों से साफ है कि पिछले 24 घंटे हिमाचल में बारिश के लिहाज से बेहद सक्रिय रहे हैं. जहां एक ओर किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सामान्य बारिश का आंकड़ा पीछे रहा, वहीं प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य से कहीं अधिक वर्षा हुई है. बिलासपुर में भी सामान्य से 564 फीसदी, ऊना में 538 फीसदी, कांगड़ा में 317 फीसदी और चंबा में 275 फीसदी अधिक बारिश दर्ज हुई.
हमीरपुर में सामान्य से 680 फीसदी अधिक बारिश
मौसम विभाग की ओर से जारी 19 अगस्त की डेली रेनफॉल रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक बारिश हमीरपुर में 91.3 मिलीमीटर दर्ज हुई. जबकि यहां सामान्य बारिश 11.7 मिलीमीटर रहती है. इस तरह हमीरपुर में सामान्य से 680 फीसदी अधिक बारिश हुई. इसके बाद कांगड़ा में 88.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 21.2 मिलीमीटर है. यहां बारिश सामान्य से 317 फीसदी अधिक रही. बिलासपुर में 67.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य 10.2 मिलीमीटर है और बारिश का विचलन 564 फीसदी अधिक रहा.
बारिश का असर ऊना में भी खासा देखने को मिला. यहां 70.8 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 11.1 मिलीमीटर है. ऊना में सामान्य से 538 फीसदी अधिक बारिश हुई. चंबा में 26.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि सामान्य 7.1 मिलीमीटर है और यहां बारिश सामान्य से 275 फीसदी अधिक रही. इसी तरह सिरमौर में 42.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा 15.2 मिलीमीटर है. जिले में सामान्य से 177 फीसदी अधिक बारिश हुई.
शिमला में 14.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य 5.4 मिलीमीटर है. यहां सामान्य से 165 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई. कुल्लू में 10.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य 4 मिलीमीटर है और बारिश सामान्य से 156 फीसदी अधिक रही. सोलन में भी बारिश ने सामान्य आंकड़े को पीछे छोड़ दिया. जिले में 21.4 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज हुई, जबकि सामान्य बारिश 8.7 मिलीमीटर है. यहां सामान्य से 146 फीसदी अधिक बारिश हुई. मंडी में 26.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सामान्य 12.7 मिलीमीटर है। मंडी में बारिश सामान्य से 107 फीसदी अधिक रही.
इन दो जिलों में सामान्य से कम बारिश
हालांकि सभी जिलों में बारिश का मिजाज एक जैसा नहीं रहा. किन्नौर में महज 0.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य बारिश 3 मिलीमीटर है. इस तरह किन्नौर में बारिश सामान्य से 96 फीसदी कम रही. लाहौल-स्पीति में 2.3 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज हुई, जबकि सामान्य 3.2 मिलीमीटर है और यहां बारिश में 27 फीसदी की कमी रही. ऐसे में यह आंकड़ा बताता है कि बुधवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता काफी ज्यादा रही.
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में बारिश ने सबसे ज्यादा सामान्य आंकड़ों को पीछे छोड़ा. वहीं, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, सोलन और मंडी में भी सामान्य से काफी अधिक बारिश दर्ज की गई. इसके विपरीत जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश सामान्य से कम रही.
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