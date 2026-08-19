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हिमाचल में मूसलाधार बारिश, 24 घंटों में सामान्य से 222 फीसदी अधिक बरसे बादल

शिमला: हिमाचल में मानसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है. प्रदेश के कई हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हुई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 25.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 222 फीसदी अधिक है. इस अवधि में प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा महज 7.8 मिलीमीटर रहता है. ऐसे में सामान्य के मुकाबले हुई भारी बारिश ने काफी अधिक तबाही मचाई है.

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश का असर प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखने को मिला है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 10 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. यानी राज्य के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य पर्वतीय इलाकों तक बादल जमकर बरसे हैं. कई क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता इतनी अधिक रही कि सामान्य बारिश के आंकड़े के मुकाबले कई गुना ज्यादा पानी आसमान से बरसा. इस दौरान हमीरपुर जिला बारिश के मामले में सबसे आगे रहा, जहां पिछले 24 घंटों में 91.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. यह बारिश सामान्य से 680 फीसदी अधिक रही.

कहां कितनी हुई बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों से साफ है कि पिछले 24 घंटे हिमाचल में बारिश के लिहाज से बेहद सक्रिय रहे हैं. जहां एक ओर किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सामान्य बारिश का आंकड़ा पीछे रहा, वहीं प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य से कहीं अधिक वर्षा हुई है. बिलासपुर में भी सामान्य से 564 फीसदी, ऊना में 538 फीसदी, कांगड़ा में 317 फीसदी और चंबा में 275 फीसदी अधिक बारिश दर्ज हुई.

हमीरपुर में सामान्य से 680 फीसदी अधिक बारिश

मौसम विभाग की ओर से जारी 19 अगस्त की डेली रेनफॉल रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक बारिश हमीरपुर में 91.3 मिलीमीटर दर्ज हुई. जबकि यहां सामान्य बारिश 11.7 मिलीमीटर रहती है. इस तरह हमीरपुर में सामान्य से 680 फीसदी अधिक बारिश हुई. इसके बाद कांगड़ा में 88.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 21.2 मिलीमीटर है. यहां बारिश सामान्य से 317 फीसदी अधिक रही. बिलासपुर में 67.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य 10.2 मिलीमीटर है और बारिश का विचलन 564 फीसदी अधिक रहा.