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हिमाचल में अब तक लगे इतने लाख स्मार्ट मीटर, जानें कहां लगे सबसे अधिक और कहां सबसे कम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए चलाई जा रही आरडीएसएस (RDSS) योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से जारी है.आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग ने 1 अगस्त 2026 तक पूरे प्रदेश में कुल 10,62,266 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. वहीं, इस योजना के तहत अभी भी 17,93,270 स्मार्ट मीटर लगाए जाने बाकी हैं.

ये जानकारी विधनसभा के मानसून सत्र के दौरान दी थी. विधानसभा में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के सवाल पर ये जवाब दिया. विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार हर क्षेत्र में अलग-अलग रही है. सोलन विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 91,728 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. चुरराह विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 1,057 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं. चुराह विधानसभा क्षेत्र में 1 अगस्त तक 22,867 मीटर लगाए जाने शेष थे. मनाली विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 56,828 स्मार्ट मीटर लगाने बाकी हैं. मनाली में अभी तक 3,962 मीटर लगाए गए हैं.

वहीं, स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की बीच भ्रांतियां भी हैं. कई जगह बिजली मीटर लगाने के दौरान उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच टकराव भी देखना को मिल रहा है. इसपर सरकार ने अपने जवाब में कहा कि विद्युत विभाग के संज्ञान में ये बात आई है कि कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं. इन अफवाहों और गलतफहमियों के चलते कुछ स्थानों पर उपभोक्ताओं द्वारा स्मार्ट मीटर लगवाने में असहमति व्यक्त की जा रही है. हालांकि, विभाग इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्रिय है.