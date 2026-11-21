डिपुओं में अभी नहीं पहुंचा राशन, विभाग ने 25 नवंबर के बाद बिक्री बंद करने का सुना दिया फरमान
हिमाचल में 25 नवंबर से डिपो में राशन बिक्री बंद रखने के आदेश. उपभोक्ताओं की बढ़ सकती है परेशानी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:32 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक आदेश से डिपो संचालकों और राशन उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है. विभाग ने प्रदेश के सभी डिपो धारकों को 25 नवंबर के बाद राशन की बिक्री बंद करने के आदेश जारी किए हैं. बताया जा रहा है कि नई पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों के ट्रायल के चलते विभाग ने यह निर्णय लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नवंबर महीना समाप्त होने को है और हमीरपुर जिला सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों के कई डिपुओं में अभी तक राशन की सप्लाई ही नहीं पहुंची है.
अब विभाग के इस फरमान से हजारों उपभोक्ताओं के सस्ते राशन से वंचित रहने की आशंका पैदा हो गई है. प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि प्रदेश के अधिकतर डिपुओं में निगम के गोदामों से राशन की सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है. कई जिलों में लेबर की कमी का हवाला दिया जा रहा है, जबकि कुछ जिलों में राशन ढुलाई के लिए विभाग की ओर से नए सिरे से टेंडर तक नहीं किए गए हैं. हालात यह हैं कि डिपो संचालक अपनी जेब से किराया खर्च कर निजी गाड़ियों के माध्यम से निगम के गोदामों से राशन लाने को मजबूर हैं. एक तरफ विभाग समय पर राशन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है और दूसरी तरफ 25 नवंबर को बिक्री बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिन डिपुओं में राशन पहुंच चुका है, वहां भी सर्वर की समस्या के चलते वितरण प्रभावित हो रहा है.
पांच दिनों में राशन वितरित करना संभव नहीं
अशोक कवि ने कहा कि पिछले दिनों उपभोक्ताओं को अपना राशन लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा. ऐसे में जिन डिपुओं में अभी राशन पहुंचा ही नहीं, वहां मात्र पांच दिनों के भीतर सभी उपभोक्ताओं को राशन वितरित करना संभव नहीं है. विभाग के इन आदेशों का खामियाजा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भुगतना पड़ सकता है. बड़ी संख्या में उपभोक्ता नवंबर महीने का सस्ता राशन लेने से वंचित रह सकते हैं.
बैकलॉग उपलब्ध करवाने की मांग
प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और प्रदेश सरकार से मांग की है कि पॉश मशीनों में बैकलॉग का विकल्प उपलब्ध करवाया जाए, ताकि नवंबर महीने में राशन से वंचित रहने वाले उपभोक्ताओं को अगले महीने उनका राशन दिया जा सके. उन्होंने कहा कि नई मशीनों के ट्रायल और तकनीकी समस्याओं का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए. विभाग को पहले राशन की सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि किसी भी पात्र परिवार को उसके हक के सस्ते राशन से वंचित न रहना पड़े.
हमीरपुर की खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आंचल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 'राशन वितरण मशीनों के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का कार्य निर्धारित तिथि से शुरू किया जाएगा. इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के सभी डिपो धारकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इस प्रक्रिया के दौरान डिपो धारकों की मशीनों में सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा. विभाग की ओर से इस कार्य को पूरा करने के लिए करीब दो सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है.'
खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आंचल ने कहा कि प्रदेशभर में राशन वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मशीनों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना आवश्यक है. सभी डिपो धारकों को विभागीय निर्देशों के अनुसार इस प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा गया है।
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