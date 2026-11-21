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डिपुओं में अभी नहीं पहुंचा राशन, विभाग ने 25 नवंबर के बाद बिक्री बंद करने का सुना दिया फरमान

25 नवंबर के बाद राशन की बिक्री बंद करने के आदेश ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक आदेश से डिपो संचालकों और राशन उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है. विभाग ने प्रदेश के सभी डिपो धारकों को 25 नवंबर के बाद राशन की बिक्री बंद करने के आदेश जारी किए हैं. बताया जा रहा है कि नई पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों के ट्रायल के चलते विभाग ने यह निर्णय लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नवंबर महीना समाप्त होने को है और हमीरपुर जिला सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों के कई डिपुओं में अभी तक राशन की सप्लाई ही नहीं पहुंची है.

अब विभाग के इस फरमान से हजारों उपभोक्ताओं के सस्ते राशन से वंचित रहने की आशंका पैदा हो गई है. प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि प्रदेश के अधिकतर डिपुओं में निगम के गोदामों से राशन की सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है. कई जिलों में लेबर की कमी का हवाला दिया जा रहा है, जबकि कुछ जिलों में राशन ढुलाई के लिए विभाग की ओर से नए सिरे से टेंडर तक नहीं किए गए हैं. हालात यह हैं कि डिपो संचालक अपनी जेब से किराया खर्च कर निजी गाड़ियों के माध्यम से निगम के गोदामों से राशन लाने को मजबूर हैं. एक तरफ विभाग समय पर राशन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है और दूसरी तरफ 25 नवंबर को बिक्री बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिन डिपुओं में राशन पहुंच चुका है, वहां भी सर्वर की समस्या के चलते वितरण प्रभावित हो रहा है.