हिमाचल में उपभोक्ताओं को राहत, डिपुओं में सस्ती हुई ये दाल

हिमाचल के डिपुओं में सस्ती हुई चना दाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के तहत सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली चना दाल की कीमत 4 रुपए प्रति किलो घटा दी गई है. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधी राहत मिलेगी. नया रेट कुछ ही दिनों में डिपुओं में लागू हो जाएगा. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने चना दाल सहित दो अन्य दालों के लिए भी नया सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है.

अब ₹68 रुपए में मिलेगी चना दाल

प्रदेश में बीपीएल परिवारों को अब चना दाल 68 रुपए किलो मिलेगी. पहले इसकी कीमत 72 रुपए थी. एपीएल परिवारों के लिए नई कीमत 73 रुपए किलो तय हुई है, जबकि पहले उन्हें 77 रुपए किलो देने पड़ते थे. मलका दाल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बीपीएल को मलका 66 रुपए और एपीएल को 71 रुपए किलो ही मिलेगी.

महंगी हुई उड़द दाल

थोक बाजार में भाव बढ़ने से उड़द की दाल अब 2 रुपए महंगी हो गई है. उड़द की दाल बीपीएल परिवारों के लिए अब 78 रुपए किलो उपलब्ध होगी, जो पहले 76 रुपए थी. वहीं, एपीएल परिवारों को अब 83 रुपए किलो चुकाने होंगे. पहले रेट 81 रुपए था.

डेढ़ लाख क्विंटल के करीब दालों का सप्लाई ऑर्डर जारी