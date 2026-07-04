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हिमाचल में राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, दूर हुआ सरसों तेल का संकट, जानिए इस महीने कितना मिलेगा?

शिमला: महंगाई की मार से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. पिछले कुछ समय से खुदरा बाजार में सरसों तेल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम उपभोक्ताओं, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया था. दूसरी ओर, उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) में सरसों तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से राशन कार्ड धारकों को मजबूरन बाजार से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा था. ऐसे में हर महीने रसोई का खर्च बढ़ने से लोगों की चिंता भी लगातार बढ़ रही थी. अब इस परेशानी पर विराम लगने जा रहा है.

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने प्रदेशभर के राशन डिपुओं में सरसों तेल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मात्रा में आपूर्ति शुरू कर दी है. इससे उपभोक्ताओं को जून महीने के लंबित (बैकलॉग) कोटे के साथ मौजूदा महीने का कोटा भी एक साथ मिलेगा. यानी लाखों कार्ड धारकों को दो महीने का सरसों तेल मिलने से उन्हें बाजार की महंगाई से राहत मिलेगी और रसोई का बढ़ा हुआ बोझ भी काफी हद तक कम होगा.

14,23,247 लीटर तेल पहुंचा

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने कुल 82,43,381 लीटर सरसों तेल की खरीद का सप्लाई ऑर्डर जारी किया था. इसके तहत अब तक 14,23,247 लीटर सरसों तेल प्रदेश के विभिन्न होलसेल गोदामों में पहुंच चुका है. वहां से चरणबद्ध तरीके से तेल को उचित मूल्य की दुकानों तक भेजा जा रहा है, ताकि सभी जिलों के राशन कार्ड धारकों को समय पर इसका लाभ मिल सके. सबसे बड़ी राहत यह है कि इस महीने उपभोक्ताओं को जून महीने के बैकलॉग कोटे के साथ वर्तमान महीने का सरसों तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे विशेष रूप से गरीब, जरूरतमंद और सीमित आय वाले परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पिछले दिनों महंगे बाजार भाव के कारण अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा था.

इस भाव मिलेगा सरसों तेल

महंगाई की मार के बीच अब रसोई का बजट एक बार फिर बढ़ने जा रहा है. प्रदेश के लाखों परिवारों को इस महीने से राशन डिपुओं पर मिलने वाले सरसों तेल के लिए पहले की तुलना में अधिक कीमत चुकानी होगी. जिसके बाद एपीएल, बीपीएल और टैक्स पेयर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद राहत इस बात की है कि डिपुओं पर मिलने वाला सरसों तेल अब भी खुले बाजार के मुकाबले सस्ता रहेगा, जिससे लाखों परिवारों को सीमित ही सही, आर्थिक राहत मिलती रहेगी. प्रदेश में एपीएल और बीपीएल परिवारों को अब सरसों तेल 160 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 153 रुपये प्रति लीटर थी. वहीं, टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को अब एक लीटर तेल के लिए 167 रुपये चुकाने होंगे. पहले यह कीमत 157 रूपये प्रति लीटर थी.