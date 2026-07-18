रसोई में फिर घुलेगी मिठास, हिमाचल पहुंचनी शुरू हुई चीनी की खेप, निगम ने दिया इतने हजार क्विंटल का ऑर्डर
हिमाचल प्रदेश के लाखों राशनकार्ड धारकों को इस माह चीनी का कोटा मिलेगा. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने हरियाणा चीनी मिलों को दिया सप्लाई ऑर्डर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 8:28 PM IST
शिमला: डिपुओं से मिलने वाली चीनी का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. पड़ोसी राज्य हरियाणा से चीनी की खेप हिमाचल पहुंचनी शुरू हो गई है और इसके साथ ही प्रदेश के डिपुओं में इस महीने का चीनी कोटा मिलने का रास्ता साफ हो गया है. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने तेजी से आपूर्ति व्यवस्था को पटरी पर लाते हुए हरियाणा की चीनी मिलों को बड़े पैमाने पर आपूर्ति आदेश जारी किए हैं. पहली खेप के पहुंचते ही उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों की रसोई में फिर से सस्ती चीनी की मिठास लौटेगी.
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 16 जुलाई को हरियाणा की मिलों को कुल 37,955 क्विंटल चीनी की आपूर्ति के आदेश जारी किए थे. आदेश जारी होने के अगले ही दिन यानी 17 जुलाई को 2,911 क्विंटल चीनी प्रदेश के थोक गोदामों में पहुंच गई. वहीं, अगले दो दिनों में करीब 9 हजार क्विंटल अतिरिक्त चीनी भी पहुंचने की संभावना है. इसके बाद प्रदेशभर के उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) में इस महीने का चीनी कोटा वितरित किया जाना शुरू हो जाएगा.
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने कहा, "हरियाणा की चीनी मिलों को 37 हजार क्विंटल से अधिक का सप्लाई आर्डर जारी किया गया था. उसके तहत चीनी की आपूर्ति होनी शुरू हो गई है".
डिपुओं में सस्ती मिलती है चीनी
हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) से मिलने वाली सब्सिडी वाली चीनी लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बनी हुई है. प्रदेश सरकार अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार रियायती दरों पर चीनी उपलब्ध करा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के साथ-साथ एपीएल उपभोक्ताओं को भी बाजार की तुलना में कम कीमत पर चीनी मिल रही है. खास बात यह है कि सबसे अधिक राहत अन्त्योदय अन्न योजना (AAY), प्राइमरी हाउसहोल्ड (PHH) और बीपीएल परिवारों को मिल रही है, जिन्हें महज 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं, एपीएल परिवारों को 33 रुपये प्रति किलो और एपीएल टैक्सपेयर उपभोक्ताओं को 48 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है.
प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 19,58,895 राशनकार्ड धारक पंजीकृत हैं. इनमें सबसे अधिक 11,60,019 परिवार सामान्य श्रेणी (एपीएल) के हैं. इसके अलावा 3,00,795 प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) हैं. जबकि 2,76,598 परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में शामिल हैं. सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को राहत देने वाली अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत 1,59,658 राशनकार्ड धारक लाभान्वित हो रहे हैं. वहीं, 60,827 राशनकार्ड ऐसे परिवारों के हैं, जिन्हें एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी में रखा गया है.
प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क
प्रदेश के दूरदराज, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों तक भी सस्ता राशन समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपुओं) का व्यापक जाल बिछाया गया है. प्रदेश में वर्तमान में कुल 5,420 उचित मूल्य की दुकानें (राशन डिपो) संचालित हैं. जिला स्तर पर देखें तो कांगड़ा में सबसे अधिक 1,161 डिपो हैं, जो राज्य में सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है. इसके विपरीत जनजातीय एवं कम आबादी वाले लाहौल-स्पीति जिले में सबसे कम 65 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं. अन्य जिलों में मंडी में 868, शिमला में 646, चंबा में 524, कुल्लू में 456, सिरमौर में 371, सोलन में 355, ऊना में 325, हमीरपुर में 320 और बिलासपुर में 260 राशन डिपो कार्यरत हैं.
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