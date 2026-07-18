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रसोई में फिर घुलेगी मिठास, हिमाचल पहुंचनी शुरू हुई चीनी की खेप, निगम ने दिया इतने हजार क्विंटल का ऑर्डर

शिमला: डिपुओं से मिलने वाली चीनी का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. पड़ोसी राज्य हरियाणा से चीनी की खेप हिमाचल पहुंचनी शुरू हो गई है और इसके साथ ही प्रदेश के डिपुओं में इस महीने का चीनी कोटा मिलने का रास्ता साफ हो गया है. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने तेजी से आपूर्ति व्यवस्था को पटरी पर लाते हुए हरियाणा की चीनी मिलों को बड़े पैमाने पर आपूर्ति आदेश जारी किए हैं. पहली खेप के पहुंचते ही उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों की रसोई में फिर से सस्ती चीनी की मिठास लौटेगी.

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 16 जुलाई को हरियाणा की मिलों को कुल 37,955 क्विंटल चीनी की आपूर्ति के आदेश जारी किए थे. आदेश जारी होने के अगले ही दिन यानी 17 जुलाई को 2,911 क्विंटल चीनी प्रदेश के थोक गोदामों में पहुंच गई. वहीं, अगले दो दिनों में करीब 9 हजार क्विंटल अतिरिक्त चीनी भी पहुंचने की संभावना है. इसके बाद प्रदेशभर के उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) में इस महीने का चीनी कोटा वितरित किया जाना शुरू हो जाएगा.

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने कहा, "हरियाणा की चीनी मिलों को 37 हजार क्विंटल से अधिक का सप्लाई आर्डर जारी किया गया था. उसके तहत चीनी की आपूर्ति होनी शुरू हो गई है".

डिपुओं में सस्ती मिलती है चीनी

हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) से मिलने वाली सब्सिडी वाली चीनी लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बनी हुई है. प्रदेश सरकार अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार रियायती दरों पर चीनी उपलब्ध करा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के साथ-साथ एपीएल उपभोक्ताओं को भी बाजार की तुलना में कम कीमत पर चीनी मिल रही है. खास बात यह है कि सबसे अधिक राहत अन्त्योदय अन्न योजना (AAY), प्राइमरी हाउसहोल्ड (PHH) और बीपीएल परिवारों को मिल रही है, जिन्हें महज 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं, एपीएल परिवारों को 33 रुपये प्रति किलो और एपीएल टैक्सपेयर उपभोक्ताओं को 48 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है.