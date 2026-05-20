शिक्षा गुणवत्ता में हिमाचल की ऊंची छलांग, PGI रैंकिंग में 13वें से 6ठे पायदान पर पहुंचा राज्य
शिक्षा गुणवत्ता को लेकर हिमाचल प्रदेश शिखर की ओर बढ़ रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 4:10 PM IST
शिमला: अपनी भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद पहाड़ी राज्य हिमाचल लगातार उपलब्धियों के शिखर स्थापित कर रहा है. अब शिक्षा गुणवत्ता के मामले में भी हिमाचल एक और उपलब्धि हासिल करने की ओर बढ़ रहा है. केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 की रिपोर्ट में हिमाचल ने अपना रैंक बेहतर किया है. राज्य ने देशभर में 7 पायदानों की छलांग लगाकर टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है. साल 2024-25 के लिए जारी की गई इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को देशभर में “प्रचेष्टा-2” श्रेणी में रखा गया है, जो दूसरी सबसे उच्च श्रेणी मानी जाती है.
21वें स्थान से 6ठे स्थान तक का सफर
हिमाचल प्रदेश ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई में 3 सालों में न्यूनतम 21वें स्थान से 6ठे स्थान तक का सफर तय किया है. पिछले कुछ सालों के दौरान प्रदेश ने रैंकिंग में उतार-चढ़ाव का दौर देखा. साल 2021-22 में राज्य की रैंकिंग में भारी गिरावट आई. जहां हिमाचल को 538.5 अंक मिले और हिमाचल देशभर में 18वीं रैंक पर रहा. हालांकि राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन साल 2022-23 में रहा. इस दौरान हिमाचल की रैंकिंग सबसे न्यूनतम स्तर तक गिर गई थी. हिमाचल 532.8 अंकों के साथ 21वें स्थान पर पहुंचा और राज्य को आकांशी-1 श्रेणी में रखा गया, लेकिन इसके बाद प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया. साल 2023-24 में राज्य ने सुधार करते हुए 573.8 अंक हासिल किए और रैंक में सुधार कर 13वां स्थान प्राप्त किया. वहीं, साल 2024-25 में हिमाचल प्रदेश ने बड़ा सुधार दर्ज करते हुए 659.2 अंक हासिल कर प्रचेष्टा-2 ग्रेड प्राप्त किया और देशभर में 6वीं रैंक हासिल की.
|PGI 2.0 में हिमाचल की रैंकिंग
|साल
|स्कोर
|रैंक
|2021-22
|538.5
|18वीं
|2022-23
|532.8
|21वें
|2023-24
|573.8
|13वां
|2024-25
|659.
|6वीं
इन आधारों पर होती है PGI रैंकिंग
पीजीआई 2.0 एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली है, जिसके जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा प्रदर्शन का आकलन किया जाता है. हिमाचल प्रदेश ने इस बार कुल 1000 अंकों में से 854 अंक हासिल किए हैं. यह स्कोर साल 2022-23 में प्राप्त 753.8 अंकों की तुलना में काफी बेहतर है. इस इंडेक्स में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है.
- शिक्षा की गुणवत्ता
- आधारभूत व्यवस्था
- शिक्षक प्रशिक्षण
- प्रशासनिक दक्षता
- सीखने के परिणाम
इन क्षेत्रों में हिमाचल का बेहतरीन प्रदर्शन
पीजीआई 2.0 रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. “इक्विटी” यानी शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के क्षेत्र में राज्य को 80.6 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं. वहीं, “एक्सेस” यानी छात्रों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में 86.6 प्रतिशत अंक हासिल किए गए हैं. इसके अलावा शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में राज्य ने 80.3 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है. सीखने के परिणामों और शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में भी हिमाचल प्रदेश ने महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है. राज्य का स्कोर 54.2 से बढ़कर 117.9 तक पहुंच गया है. संस्थागत प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है, जहां स्कोर 100.6 से बढ़कर 197 तक पहुंच गया.
इन क्षेत्रों में अभी सुधार की जरूरत
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश उन 13 राज्यों में शामिल है, जिन्होंने “उत्तम-3” श्रेणी से आगे बढ़कर “प्रचेष्टा-2” श्रेणी में जगह बनाई है. हालांकि शासन और प्रशासन से जुड़े कुछ क्षेत्रों में अभी और सुधार की आवश्यकता बताई गई है. विशेष रूप से शिक्षक रिक्तियों को भरने, प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करने और स्कूलों के आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया गया है.