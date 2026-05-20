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शिक्षा गुणवत्ता में हिमाचल की ऊंची छलांग, PGI रैंकिंग में 13वें से 6ठे पायदान पर पहुंचा राज्य

PGI 2.0 रैकिंग में हिमाचल का स्थान ( Himachal Education Department) )