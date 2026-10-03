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काशापाठ में भावुक हुआ माहौल! पारंपरिक गीतों के बीच महिलाओं ने सीएम सुक्खू को दी विदाई

रामपुर: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर काशापाठ क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को स्थानीय महिलाओं ने भावुक माहौल में विदाई दी. मुख्यमंत्री के विदा होने के समय महिलाओं ने पारंपरिक पहाड़ी गीत गाकर उन्हें विदाई दी. इस दौरान माहौल भावुक हो गया और महिलाओं की आंखों में भी विदाई का भाव नजर आया. मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान क्षेत्र के विकास और पर्यटन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने काशापाठ की प्राकृतिक सुंदरता और यहां मौजूद पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की बात कही.

काशापाठ क्षेत्र में सड़क सुविधा भी स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है. मुख्यमंत्री ने काशापाठ सड़क को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़क सुविधा को मजबूत किया जाएगा. सड़क बेहतर होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटन गतिविधियों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने काशापाठ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखते हुए यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही. उन्होंने काशापाठ से रोहड़ू तक ट्रैकिंग रूट विकसित करने की संभावनाओं पर काम करने की बात कही. इस रूट के विकसित होने से क्षेत्र के प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों और पर्यटन क्षमता को ध्यान में रखते हुए विकास की संभावनाएं तलाशने की जरूरत है.

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने काशापाठ के स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. ग्रामीणों ने सड़क, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं. लोगों ने क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने की जरूरत बताई. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया.

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने रखीं मांगें (DIPR)

कंडी में अचानक रुकवाया काफिला, दुकान पर पी चाय

काशापाठ जाते समय मुख्यमंत्री सुक्खू का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला. उन्होंने कंडी गांव में अचानक अपना काफिला रुकवा दिया. इसके बाद सड़क किनारे स्थित एक छोटी सी दुकान पर बैठकर चाय पी. मुख्यमंत्री को आम लोगों के बीच दुकान पर बैठकर चाय पीते देख स्थानीय ग्रामीण और दुकानदार उत्साहित नजर आए. मुख्यमंत्री के इस तरह अचानक रुकने से वहां मौजूद लोगों से बातचीत का भी मौका मिला.

काफिला रुकवार CM सुक्खू ने दुकान पर पी चाय (DIPR)

प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है काशापाठ

काशापाठ क्षेत्र अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, शांत वातावरण और देवदार के जंगलों के लिए जाना जाता है. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद यहां प्राकृतिक पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं. क्षेत्र में ट्रैकिंग रूट और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाता है तो पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है. इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना है.

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पर्यटन को लेकर हुई चर्चा से स्थानीय लोगों में भी क्षेत्र के विकास को लेकर उम्मीद जगी है. ग्रामीणों का मानना है कि बेहतर सड़क सुविधा और ट्रैकिंग रूट विकसित होने से काशापाठ को पर्यटन स्थल के तौर पर नई पहचान मिल सकती है. इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं में सुधार से स्थानीय लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.

काशापाठ का दौरा पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रामपुर के लिए रवाना हो गए. रामपुर में मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके अलावा स्कूल पदम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में स्कूली छात्रों की एंटी चिट्टा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. मुख्यमंत्री के रामपुर दौरे के दौरान क्षेत्र से जुड़े अन्य विकास कार्यों और स्थानीय मुद्दों पर भी कार्यक्रम निर्धारित हैं.

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