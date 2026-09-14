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अवैध संबंध के आरोप में पत्नी को गुजारा भत्ता से इनकार, कोर्ट ने पत्नी के आचरण को बताया पति के लिए क्रूर

शिमला: रामपुर स्थित फैमिली कोर्ट किन्नौर ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया है. न्यायालय ने पत्नी के खिलाफ पति द्वारा लगाए गए अवैध संबंध और क्रूरता के आरोपों को मामले के तथ्यों के आधार पर महत्वपूर्ण माना. हालांकि, कोर्ट ने नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए पति को पांच हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है. यह राशि बेटे के बालिग होने तक देनी होगी.

पत्नी ने अपने और नाबालिग बेटे के लिए पति से 25 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता मांगा था. याचिका में उसने आरोप लगाया था कि पति ने उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की और 1 अगस्त 2022 को उसे घर से निकाल दिया. पत्नी ने पति को सरकारी कर्मचारी बताते हुए उसकी मासिक आय करीब 90 हजार रुपये और संपत्ति से सालाना पांच लाख रुपये की आय होने का दावा किया था. पति ने आरोपों को खारिज करते हुए पत्नी पर एक अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया. उसका कहना था कि उसने पत्नी को उक्त व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। पति ने बच्चे के पिता होने पर भी सवाल उठाया. हालांकि, अदालत ने बच्चे को महिला के पति का नाबालिग बेटा माना. न्यायालय ने कहा कि बच्चे का जन्म विवाह के दौरान हुआ था और पत्नी ने घर छोड़ने के करीब नौ महीने के भीतर उसे जन्म दिया था.

मामले में अदालत ने यह भी पाया कि पत्नी ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन जांच के दौरान अपने बयान वापस ले लिए. इसके बाद पुलिस ने मामले में रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की थी. उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अदालत ने माना कि पत्नी यह साबित नहीं कर सकी कि उसे पति की ओर से प्रताड़ित किया गया था. इसके विपरीत, न्यायालय ने उसके आचरण को पति के प्रति क्रूरता के रूप में माना. इसी आधार पर पत्नी को स्वयं के लिए गुजारा भत्ता देने से इनकार किया गया.

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