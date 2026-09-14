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अवैध संबंध के आरोप में पत्नी को गुजारा भत्ता से इनकार, कोर्ट ने पत्नी के आचरण को बताया पति के लिए क्रूर

रामपुर फैमिली कोर्ट ने व्यभिचार और क्रूरता के आधार पर पत्नी का गुजारा भत्ता खारिज किया. बेटे को ₹5,000 देने के निर्देश दिए.

रामपुर फैमिल कोर्ट का पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार
रामपुर फैमिल कोर्ट का पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार (PIC CREDIT:IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 3:24 PM IST

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शिमला: रामपुर स्थित फैमिली कोर्ट किन्नौर ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया है. न्यायालय ने पत्नी के खिलाफ पति द्वारा लगाए गए अवैध संबंध और क्रूरता के आरोपों को मामले के तथ्यों के आधार पर महत्वपूर्ण माना. हालांकि, कोर्ट ने नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए पति को पांच हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है. यह राशि बेटे के बालिग होने तक देनी होगी.

पत्नी ने अपने और नाबालिग बेटे के लिए पति से 25 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता मांगा था. याचिका में उसने आरोप लगाया था कि पति ने उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की और 1 अगस्त 2022 को उसे घर से निकाल दिया. पत्नी ने पति को सरकारी कर्मचारी बताते हुए उसकी मासिक आय करीब 90 हजार रुपये और संपत्ति से सालाना पांच लाख रुपये की आय होने का दावा किया था. पति ने आरोपों को खारिज करते हुए पत्नी पर एक अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया. उसका कहना था कि उसने पत्नी को उक्त व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। पति ने बच्चे के पिता होने पर भी सवाल उठाया. हालांकि, अदालत ने बच्चे को महिला के पति का नाबालिग बेटा माना. न्यायालय ने कहा कि बच्चे का जन्म विवाह के दौरान हुआ था और पत्नी ने घर छोड़ने के करीब नौ महीने के भीतर उसे जन्म दिया था.

मामले में अदालत ने यह भी पाया कि पत्नी ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन जांच के दौरान अपने बयान वापस ले लिए. इसके बाद पुलिस ने मामले में रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की थी. उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अदालत ने माना कि पत्नी यह साबित नहीं कर सकी कि उसे पति की ओर से प्रताड़ित किया गया था. इसके विपरीत, न्यायालय ने उसके आचरण को पति के प्रति क्रूरता के रूप में माना. इसी आधार पर पत्नी को स्वयं के लिए गुजारा भत्ता देने से इनकार किया गया.

336 दिन की देरी पर हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत

वहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी और दो नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण से जुड़े एक अन्य मामले में पति को राहत देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल करने में हुई 336 दिन की देरी को माफ करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी. न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पाया कि पति कार्यवाही से अवगत होने के बावजूद उससे बचता रहा और देरी माफी के आवेदन में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नहीं किया. फैमिली कोर्ट पांवटा साहिब ने 15 सितंबर 2025 को पत्नी को पांच हजार तथा दोनों नाबालिग बच्चों को तीन-तीन हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था.

पति ने दावा किया था कि वह ड्राइवर है और काम के सिलसिले में बाहर रहने के कारण उसे एकतरफा फैसले की जानकारी नहीं थी. हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. रिकॉर्ड से सामने आया कि पति ने स्वयं एकतरफा कार्यवाही का आदेश रद्द करवाने के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन किया था, जिसे 19 फरवरी 2025 को खारिज कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद देरी होने पर माफी के लिए उचित और ठोस कारण बताना आवश्यक है. अदालत ने तथ्यों को छिपाने और देरी के लिए पर्याप्त आधार न होने के कारण पति को राहत देने से इनकार कर दिया.

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