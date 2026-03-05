ETV Bharat / state

हिमाचल राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन, उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक

राज्यसभा चुनाव प्रत्याशी को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक.

हिमाचल राज्यसभा चुनाव
हिमाचल राज्यसभा चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 12:09 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 16 मार्च को एक सीट पर राज्यसभा चुनाव होना है. वहीं, 5 मार्च यानी आज नामांकन का आखिरी दिन है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है. इस बैठक में कांग्रेस से उम्मीदवार का चयन किया जाएगा. वहीं, अगर बात बीजेपी की करें तो उन्होंने भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है.

दरअसल, कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन अभी तक उसने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है. हालांकि, कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया है कि प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश से ही होगा. वहीं, सियासी गलियारों में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कई नामों की चर्चा है.

कांग्रेस की तरफ से अभी तक राज्यसभा का उम्मीदवार का नाम घोषित होने के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं है, किसी का कोई डर भी नहीं है. जल्दी आपको उम्मीदवार का पता लग जाएगा, जब नॉमिनेशन भरा जाएगा. इस बार कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा का दिए जाने वाला उम्मीदवार हिमाचल से ही होगा. कई लोग सोच रहे हैं कि पिछली बार की तरह लोकतंत्र को खरीदा जाएगा तो इस बार कांग्रेस की सरकार लोकतंत्र को बिकने नहीं देगी'.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में संख्या बल को देखें तो कांग्रेस अपनी जीत त मान रहीय है. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें है. ऐसे में जिस भी दल के उम्मीदवार को 35 या उससे अधिक विधायक के वोट मिलेंगे वो चुनाव जीत जाएगा. इस वक्त सदन में कांग्रेस के पास 40 एमएलए है, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है.

हालांकि, 27 फरवरी 2024 को हुए राज्यसभा चुनाव में संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी हार गए थे और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने चुनाव जीता था. इस चुनाव में 3 निर्दलीय विधायकों और 6 कांग्रेस विधायकों क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग किया था, जिसकी वजह से बीजेपी कैंडिडेट को जीत मिली.

ऐसे में इस बार भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा कोई खेल करने की कांग्रेस को आशंका है. हालांकि, बीजेपी ने संकेत दिए है कि इस बार वो अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं है. कांग्रेस पर तंज कसते हुए पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'अभी कांग्रेस पार्टी में क्या परिस्थितियों बनी हुई हैं, उसको देख रहे हैं. हम इस बार ज्यादा छेड़खानी करने के मूड में नहीं है'.

हिमाचल राज्यसभा चुनाव
हिमाचल राज्यसभा चुनाव (Notification)

बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च तय की गई है, जबकि 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 9 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. राज्यसभा के लिए मतदान 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी. पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च 2026 तक संपन्न कर ली जाएगी.

