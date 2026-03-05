ETV Bharat / state

'पॉलिटिक्स में सेल्फ-रिस्पेक्ट पड़ती है बहुत महंगी, सच बोलना जुर्म', राज्यसभा चुनाव से पहले आनंद शर्मा का छलका दर्द

शिमला: 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर हिमाचल से कांग्रेस की जीत तय हो गई है. नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार (5 मार्च) को कांग्रेस ने हिमाचल से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया. इस सीट के लिए कांग्रेस ने पार्टी के कांगड़ा जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा को टिकट देने का ऐलान किया. नाम का ऐलान होते ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का दर्द छलका है. उन्होंने कहा है, सच बोलना राजनीति में अपराध और अभिशाप माना जाता है और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है.

'राजनीति में सच बोलना जुर्म'

राज्यसभा कैंडिडेट के तौर नाम न दिए जाने पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा है, "मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं परेशान हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में सेल्फ-रिस्पेक्ट बहुत महंगी पड़ती है. सच बोलना अक्सर जुर्म माना जाता है. उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. जो लोग फैसला लेते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, और सिर्फ वही समझा सकते हैं. दशकों से राज्य और देश को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए गर्व की बात रही है. मैं हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ रहूंगा. आनंद शर्मा को सच बोलने से कभी नहीं रोका जा सकता. मैं यह मामला हाईकमान के पास नहीं ले जाऊंगा. मैं उनसे बात नहीं करूंगा."