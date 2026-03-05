'पॉलिटिक्स में सेल्फ-रिस्पेक्ट पड़ती है बहुत महंगी, सच बोलना जुर्म', राज्यसभा चुनाव से पहले आनंद शर्मा का छलका दर्द
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के फैसले पर आनंद शर्मा ने कहा है, "स्वाभिमान राजनीति में बहुत महंगा होता है."
शिमला: 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर हिमाचल से कांग्रेस की जीत तय हो गई है. नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार (5 मार्च) को कांग्रेस ने हिमाचल से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया. इस सीट के लिए कांग्रेस ने पार्टी के कांगड़ा जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा को टिकट देने का ऐलान किया. नाम का ऐलान होते ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का दर्द छलका है. उन्होंने कहा है, सच बोलना राजनीति में अपराध और अभिशाप माना जाता है और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है.
'राजनीति में सच बोलना जुर्म'
राज्यसभा कैंडिडेट के तौर नाम न दिए जाने पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा है, "मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं परेशान हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में सेल्फ-रिस्पेक्ट बहुत महंगी पड़ती है. सच बोलना अक्सर जुर्म माना जाता है. उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. जो लोग फैसला लेते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, और सिर्फ वही समझा सकते हैं. दशकों से राज्य और देश को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए गर्व की बात रही है. मैं हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ रहूंगा. आनंद शर्मा को सच बोलने से कभी नहीं रोका जा सकता. मैं यह मामला हाईकमान के पास नहीं ले जाऊंगा. मैं उनसे बात नहीं करूंगा."
रेस में थे कई नाम, अनुराग ने मारी बाजी
दरअसल, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कई नाम रेस और कयासों की कतार में थे लेकिन कांग्रेस ने अनुराग शर्मा के नाम का ऐलान कर सभी को चौंका दिया. कांग्रेस ने एक जिला अध्यक्ष को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, जबकि इस रेस में स्व. वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह से लेकर आनंद शर्मा तक के नाम चर्चाओं में थे. इन सभी को दरकिनार करते हुए पार्टी ने कांगड़ा जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया. अनुराग शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है. आनंद शर्मा के इस बयान पर सूबे में सियासत तेज हो गई है.
अनुराग शर्मा ने दोपहर करीब ढाई बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं के साथ नामांकन भरा. बीजेपी ने इस बार कोई नामांकन नहीं भरा और अनुराग शर्मा इकलौते उम्मीदवार हैं. ऐसे में वो निर्विरोध राज्यसभा पहुंचेंगे.
राज्यसभा में सबसे पहले ये मुद्दे उठाएंगे अनुराग शर्मा,
वहीं, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद हिमाचल से कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने कहा कि, "मुझे टिकट मिलना सपने जैसा लगा. सबसे पहले राज्यसभा में RDG और मनरेगा की मांग को प्रमुखता से उठाऊंगा. केंद्र की भाजपा सरकार रोजगार देने में विफल रही है. यकीन ही नहीं था कि मुझे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुना जाएगा. मैं आश्वस्त करता हूं कि कांगड़ा जिले की सभी 15 विधानसभा सीटें पार्टी की झोली में डालूंगा. कांग्रेस की सरकार वर्ष 2027 में मिशन रपोट करेगी."
