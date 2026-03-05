ETV Bharat / state

अनुराग पर ऐसे बरसा राज्यसभा सीट का सुख, लोकल चुन कर वोकल हुई कांग्रेस, इसलिए पीछे हटी बीजेपी

हिमाचल राज्यसभा चुनाव में कांगड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुराग शर्मा को टिकट देकर पार्टी ने मिशन रिपीट का दावा किया है.

HIMACHAL RAJYA SABHA ELECTION CONGRESS CANDIDATE
हिमाचल राज्यसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 9:12 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: आखिरकार हिमाचल के सबसे बड़े जिला कांगड़ा पर कांग्रेस हाई कमान का अनुराग उमड़ ही गया. पार्टी हाई कमान ने अनुराग शर्मा को राज्यसभा सीट का तोहफा देकर प्रदेश कांग्रेस और कांगड़ा को सुख की खबर दी है. गुरुवार (5 मार्च) सुबह जब कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी वाली लिस्ट आई तो उसमें हिमाचल से अनुराग शर्मा का नाम दर्ज था. दिलचस्प तरीके से उनके नाम के आगे डीसीसी प्रेसिडेंट कांगड़ा लिखा था. आखिर जब कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरों आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह सहित रजनी पाटिल, वी सुप्रिया श्रीनेत तक का नाम सुगबुगाहट में था तो अनुराग शर्मा के हिस्से ये सुख कैसे आया? इसका पहला संकेत सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया था कि इस बार राज्यसभा का प्रत्याशी राज्य से ही होगा.

चूंकि, कांगड़ा जिला और ब्राह्मण वर्ग को एकसाथ खुश कर दिया गया, लिहाजा पार्टी के भीतर भी समीकरण सबकी समझ में आ गए. इससे पहले बीजेपी में भी राज्यसभा सीट कांगड़ा जिला में ही थी, जो खाली हुई कांग्रेस ने इसे कांगड़ा से ही भर दिया. हालांकि, अनुराग शर्मा राजनीति में खास चर्चित चेहरे नहीं हैं, लेकिन पैराग्लाइडिंग में कांगड़ा जिले को बीड़ बिलिंग साइट के रूप में विश्व के नक्शे पर लाने में उनका उल्लेखनीय योगदान है.

हिमाचल राज्यसभा कांग्रेस उम्मीदवार अमुराग शर्मा (ETV Bharat)

एक तीर से कई लक्ष्य साधने की तैयारी में कांग्रेस!

अनुराग शर्मा हाल ही में जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के मुखिया बनाए गए हैं. अब पार्टी ने उन्हें संसदीय परंपरा में देश के ऊपरी सदन में एंट्री दी है. अनुराग के नाम को सामने लाकर पार्टी ने एक तीर से कई लक्ष्य साध लिए हैं. पहला ये कि कांगड़ा को प्रतिनिधित्व मिल गया, दूसरा ये कि राज्यसभा सीट हिमाचल के हिस्से ही रखी, तीसरा ये कि एक वर्ग विशेष यानी ब्राह्मण बिरादरी को सुख दे दिया. इसके अलावा पार्टी ने ये बड़ा संकेत दिया कि आम कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इसके साथ ही मिशन रिपीट का दावा किया है. इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है कि कांग्रेस में आम कार्यकर्ता की भी साख है. पार्टी हाई कमान ने संकेत दिया कि वो युवा चेहरों को भिनागे बढ़ाएगी. साथ ही निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्ता भी ऐसे मुकाम का सपना देख सकते हैं.

राज्यसभा में सबसे पहले ये मुद्दे उठाएंगे अनुराग शर्मा

नामांकन दाखिल करने के बाद हिमाचल से कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने कहा कि, "मुझे टिकट मिलना सपने जैसा लगा. सबसे पहले राज्यसभा में RDG और मनरेगा की मांग को प्रमुखता से उठाऊंगा. केंद्र की भाजपा सरकार रोजगार देने में विफल रही है. यकीन ही नहीं था कि मुझे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुना जाएगा. मैं आश्वस्त करता हूं कि कांगड़ा जिला की सभी 15 सीटें कांग्रेस की झोली में डालूंगा. कांग्रेस की सरकार वर्ष 2027 में मिशन रपोट करेगी."

हिमाचल राज्यसभा चुनाव में लोकल चुन कर वोकल हुई कांग्रेस (ETV Bharat)

इस बार छेड़खानी के मूड में नहीं है BJP

भाजपा की तरफ देखें तो हाई कमान इस बार छोटे पहाड़ी राज्य में कोई सियासी बखेड़ा खड़ा करने के पक्ष में नहीं था. इसके भी कई कारण हैं. जब चुनाव का साल आने वाला हो तो इस तरह के सियासी पंगे बाजी कई दफा उल्टे भी पड़ जाते हैं. कांग्रेस पहले ही ये आरोप लगाती आई है कि बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने की रणनीति पर चलती है. फिर इस बार बीजेपी के पास कोई लंबी तैयारी नहीं थी और न ही सुक्खू सरकार के भीतर पहले जैसा असंतोष है. अलबत्ता पार्टी के भीतर ये बात जरूर कही जा रही थी कि प्रत्याशी राज्य का ही होना चाहिए ताकि आम कार्यकर्ता निराश न हों और विरोधियों को सरकार को घेरने का अवसर न मिले. नामांकन से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह से मुलाकात की थी. हाई कमान में ये सहमति थी कि इस बार कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा. यही कारण रहा कि जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया स्वरूप बयान दिया कि इस बार हम यानी बीजेपी किसी तरह की छेड़खानी के मूड में नहीं है.

अनुराग शर्मा को जन्मदिन पर मिली सबसे बड़ी खुशखबरी!

फिलहाल, अनुराग शर्मा को उनके जन्मदिन के खास अवसर पर सुख भरी खबर मिली. वे शिमला आए और नामांकन भरा. इस दौरान पार्टी में उत्साह का माहौल रहा. नामांकन भरने के बाद अनुराग शर्मा बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पार्टी राज्यसभा भेजेगी. अब फैसला हुआ है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जिला कांगड़ा की सभी 15 सीटें पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे. ये जिला अध्यक्ष के तौर पर उनके एजेंडे में है. साथ ही उन्होंने मिशन रिपीट का दावा किया.

वहीं, इस अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, पार्टी हाई कमान ने आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है. इसके लिए सीएम ने पार्टी मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि इस बार हमने प्रदेश के व्यक्ति को ही टिकट देने की अपील की थी.

HIMACHAL RAJYA SABHA ELECTION CONGRESS CANDIDATE
हिमाचल राज्यसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा (Press Release)

2027 में 15 सीटों पर कांग्रेस की नजर

वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शर्मा का कहना है कि, "कांगड़ा जिला कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से सियासी रूप से और बड़ा हुआ है. एक आम कार्यकर्ता को टिकट मिलने से कांग्रेस की तरफ से कुछ संकेत उभरते हैं. चुनावी साल आने वाला है. कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और प्रत्याशी ब्राह्मण वर्ग से है. इससे ये साफ है कि 2027 में 15 सीटों पर कांग्रेस की नजर है. सियासत में कभी कभी कुछ फैसले चौंकाते हैं, अनुराग शर्मा के नाम पर मुहर ऐसा ही निर्णय है."

HIMACHAL RAJYA SABHA ELECTION CONGRESS CANDIDATE
अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन (ETV Bharat)

2027 में हिमाचल में विधानसभा चुनाव

बता दें कि, अगले साल यानी 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है. प्रदेश में हर चुनाव में सत्ता बदलती रही है. 2022 विधानसभा चुनाव में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उम्मीद थी कि ये इतिहास तोड़ने में पार्टी कामयाब होगी. लेकिन, प्रदेश की जनता ने हर बार की तरह इतिहास को कायम रखते हुए सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथों में सौंप दी. इस बार अब वर्तमान सुक्खू सरकार अभी से मिशन रिपीट के दावे में जुटी है.

2024 राज्यसभा चुनाव में बिगड़ गया था समीकरण

दरअसल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 विधायक हैं. इस बार हिमाचल में सिर्फ एक सीट पर राज्यसभा चुनाव होना है. जीतने के लिए 35 विधायकों का वोट चाहिए. इस बार सदन में कांग्रेस के 40, जबकि BJP के 28 विधायक हैं. आंकड़ों के हिसाब से इस सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है. गौरतलब है कि 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास 40 ही विधायक थे, वहीं BJP के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायक थे. उस वक्त कांग्रेस ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को टिकट दिया था. आंकड़ों के लिहाज से सिंघवी की जीत तय मानी जा रही थी. लेकिन, BJP ने आखिरी दिन हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया और वोटिंग के दिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी BJP उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट दिया. इस तरह दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले थे. इस सूरत में ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया यानी पर्ची निकाली गई. जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए और BJP उम्मीदवार हर्ष महाजन राज्यसभा पहुंच गए. बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. फिलहाल, पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है.

HIMACHAL RAJYA SABHA ELECTION CONGRESS CANDIDATE
हिमाचल की राजनीति में कांगड़ा का अहम योगदान (ETV Bharat)

हिमाचल में सत्ता के द्वार खोलता है कांगड़ा!

हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट है. सरकार बनाने के लिए 35 का जादुई आंकड़ा चाहिए होता है. ऐसे में कहा जाता है कि जिसने भी कांगड़ा, मंडी और शिमला जिले की सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया, एक तरह से सत्ता पर उसका कब्जा हो जाता है. 15 विधानसभा क्षेत्रों वाले कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा आबादी है. वहीं, मंडी में 10 और शिमला जिले में 8 विधानसभा सीट हैं.

ये भी पढ़ें: 'पॉलिटिक्स में सेल्फ-रिस्पेक्ट पड़ती है बहुत महंगी, सच बोलना जुर्म', राज्यसभा चुनाव से पहले आनंद शर्मा का छलका दर्द

ये भी पढ़ें: कौन हैं अनुराग शर्मा ? एक जिला अध्यक्ष जिसे कांग्रेस ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार

TAGGED:

RAJYA SABHA CONGRESS CANDIDATE
HIMACHAL CONGRESS ANURAG SHARMA
HIMACHAL RAJYA SABHA ELECTION
हिमाचल राज्यसभा चुनाव अनुराग शर्मा
HIMACHAL RAJYA SABHA ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.