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हिमाचल में इस स्टार्टअप योजना के लिए बढ़ाई आयु सीमा, सरकार ने बदली शर्त, ई-टैक्सी पर 50 फीसदी सब्सिडी का बड़ा मौका

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 में संशोधन. 45 साल से ऊपर की गई आयु सीमा.

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 में संशोधन
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 में संशोधन (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 11:12 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार का सपना देख रहे हजारों लोगों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यदि अब तक सिर्फ उम्र की सीमा आपके रास्ते की सबसे रोड़ा थी तो यह खबर राहत देने वाली है. प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 में बड़ा संशोधन करते हुए पात्रता की आयु सीमा बढ़ा दी है.

रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक युवाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. अब योजना के तहत आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है. न्यूनतम आयु सीमा पहले की तरह 23 वर्ष ही रहेगी. इस फैसले से अब ऐसे हजारों लोग भी योजना का लाभ लेने के दायरे में आ जाएंगे, जो पहले अधिकतम आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने बताया कि योजना के तहत ई-टैक्सी खरीदने पर सरकार 50 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दे रही है, जिससे युवाओं के लिए स्वरोजगार शुरू करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो सकता है.

इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

प्रवक्ता ने बताया कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना और प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा देना है. पात्र आवेदकों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जिन आवेदकों ने 2 जून 2026 से 16 जून 2026 के बीच पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने सभी पात्र एवं इच्छुक युवाओं से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है, ताकि सरकार की इस महत्वाकांक्षी स्वरोजगार योजना का लाभ समय पर प्राप्त किया जा सके.

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