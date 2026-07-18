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हिमाचल में इस स्टार्टअप योजना के लिए बढ़ाई आयु सीमा, सरकार ने बदली शर्त, ई-टैक्सी पर 50 फीसदी सब्सिडी का बड़ा मौका

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार का सपना देख रहे हजारों लोगों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यदि अब तक सिर्फ उम्र की सीमा आपके रास्ते की सबसे रोड़ा थी तो यह खबर राहत देने वाली है. प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 में बड़ा संशोधन करते हुए पात्रता की आयु सीमा बढ़ा दी है.

रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक युवाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. अब योजना के तहत आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है. न्यूनतम आयु सीमा पहले की तरह 23 वर्ष ही रहेगी. इस फैसले से अब ऐसे हजारों लोग भी योजना का लाभ लेने के दायरे में आ जाएंगे, जो पहले अधिकतम आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने बताया कि योजना के तहत ई-टैक्सी खरीदने पर सरकार 50 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दे रही है, जिससे युवाओं के लिए स्वरोजगार शुरू करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो सकता है.

इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन