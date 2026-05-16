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हिमाचल में एक 'राजा' लड़ रहा जिला परिषद चुनाव, जानें कौन हैं खुश विक्रम सेन?

शिमला: देवभूमि हिमाचल में इन दिनों पंचायती राज चुनावों का माहौल पूरी तरह गर्म है. गांव-गांव में चुनावी हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन राजधानी शिमला से सटे चमियाना जिला परिषद वार्ड की चर्चा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है. यह चुनाव अब केवल पंचायत स्तर का मुकाबला नहीं रह गया, बल्कि दो राजघरानों की प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रभाव और विरासत की सीधी टक्कर बन चुका है. इसी वजह से चमियाना वार्ड को हिमाचल की सबसे चर्चित 'हॉट सीट' माना जा रहा है. इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा क्योंथल रियासत के उत्तराधिकारी खुश विक्रम सेन की हो रही है, जिन्हें लोग अब 'राजा' के तौर पर भी देख रहे हैं.

चमियाना वार्ड बना सियासत का केंद्र

नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है. चमियाना वार्ड में मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है. एक ओर सुक्खू सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र कंवर मैदान में हैं, जबकि दूसरी तरफ क्योंथल रियासत के राजपरिवार से जुड़े खुश विक्रम सेन चुनाव लड़ रहे हैं. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह चुनाव अब केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहा. इसमें सत्ता, राजघरानों की विरासत और राजनीतिक प्रभाव की लड़ाई भी दिखाई दे रही है. यही कारण है कि गांवों से लेकर शिमला के राजनीतिक गलियारों तक इस सीट की चर्चा हो रही है.

भूपेंद्र सिंह के नामांकन के दौरान मौजूद थे मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV BHARAT)

कौन हैं खुश विक्रम सेन?

खुश विक्रम सेन क्योंथल रियासत यानी जुन्गा राजघराने के उत्तराधिकारी हैं. 29 वर्षीय खुश विक्रम सेन दिवंगत वीर विक्रम सेन के पुत्र हैं. उनके पिता का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका है। उनकी माता ज्योति सेन भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ज्योति सेन को वर्तमान मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा था. अब उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए खुश विक्रम सेन ने भी सक्रिय राजनीति में कदम रखा है. स्थानीय स्तर पर उन्हें राजपरिवार की नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जा रहा है.

उच्च शिक्षा और खेती से जुड़ाव

खुश विक्रम सेन केवल राजपरिवार की पहचान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा भी हासिल की है. उन्होंने O.P. Jindal Global University से डिप्लोमेसी, लॉ एंड बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कृषि कार्यों से भी जुड़े रहे हैं. वे खुद को किसानों और ग्रामीण समाज से जुड़ा हुआ बताते हैं. उनका कहना है कि खेती और मौसम की मार को उन्होंने करीब से देखा है, इसलिए किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं. यही वजह है कि वे गांवों के मुद्दों को लेकर खुलकर बात करते दिखाई दे रहे हैं.