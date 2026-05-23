हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, 11 डिग्री तक लुढ़का तापमान, आज भी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग का अनुमान है कि यह राहत अस्थायी हो सकती है. मौसम साफ होने पर तापमान में फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 10:04 AM IST
शिमला: कई दिनों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में मौसम ने राहत भरी करवट ली है. शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई. मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया और कई शहरों का अधिकतम तापमान एक ही दिन में काफी नीचे आ गया. इससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है.
ऊंची चोटियां फिर हुईं सफेद
लाहौल-स्पीति और कुल्लू की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में ताजा बर्फबारी देखने को मिली. रोहतांग दर्रा, बारालाचा और कुंजुम क्षेत्रों में बर्फ गिरने से मौसम ठंडा हो गया. वहीं शिमला के आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई. मौसम में आए अचानक बदलाव ने पहाड़ों का नजारा एक बार फिर सुहावना बना दिया है.
कई शहरों में तेजी से गिरा तापमान
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक गिरावट भुंतर में दर्ज हुई, जहां अधिकतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया. मनाली में करीब 10 डिग्री, सुंदरनगर में लगभग 9 डिग्री और मंडी में करीब 8 डिग्री तापमान घटा. शिमला, सोलन और ऊना में भी तापमान में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे पहुंच गया है.
इन इलाकों में हुई अच्छी बारिश
प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. किन्नौर के कल्पा में सबसे अधिक 13.4 मिलीमीटर बारिश वर्षा रिकॉर्ड हुई, जबकि कुल्लू-मनाली में भी अच्छी बारिश देखने को मिली. बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिनभर मौसम खुशनुमा बना रहा.
आज भी मौसम खराब रहने के आसार
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शनिवार को भी कुछ जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कुछ क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. कई स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम अचानक बदल सकता है.
पर्यटकों को पसंद आ रहा हिमाचल का मौसम
मैदानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच हिमाचल का सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है. शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. होटल कारोबारियों के अनुसार अधिकांश होटलों में बुकिंग बेहतर बनी हुई है और आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.
फिर लौट सकती है गर्मी
हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि यह राहत अस्थायी हो सकती है. 25 मई के बाद मौसम साफ होने पर तापमान में फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. कुछ मैदानी जिलों के लिए आगामी दिनों में हीटवेव की चेतावनी भी जारी की गई है.
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