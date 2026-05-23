ETV Bharat / state

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, 11 डिग्री तक लुढ़का तापमान, आज भी बारिश का अलर्ट

हिमाचल में बरिश-बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट ( ETV BHARAT )