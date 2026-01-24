ETV Bharat / state

एक दिन की बारिश ने बदला पूरा गणित! जनवरी में सूखे की भरपाई के करीब पहुंचा हिमाचल

शिमला: लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए आखिरकार राहत की खबर आई है. सूखे की मार झेल रहे पहाड़ी राज्य में मौसम ने अचानक करवट ली और महज 24 घंटों में हुई जोरदार बारिश ने पूरी तस्वीर बदल दी है. 44.8 मिलीमीटर बारिश ने न सिर्फ खेतों में नमी लौटाई, बल्कि किसानों, बागवानों और जल स्रोतों पर निर्भर गांवों की उम्मीदों को भी फिर से जिंदा कर दिया है. हिमाचल में 24 घंटे में हुई रिकॉर्ड बारिश-बर्फबारी (ETV BHARAT) प्रदेश में पिछले तीन महीने से बारिश नहीं होने के चलते सूखे की स्थिति बनी हुई थी. 22 जनवरी तक प्रदेश में महज 3.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य से करीब 94 फीसदी कम थी. खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं, नालों और झरनों का पानी सूखने लगा था और रबी फसलों पर संकट गहराने लगा था. पर्यटन क्षेत्र भी बर्फबारी के इंतजार में मायूस नजर आ रहा था. 24 घंटे में हुई रिकॉर्ड बारिश 23 जनवरी से 24 जनवरी के बीच मौसम ने अचानक जोर पकड़ा. इस दौरान प्रदेश में 44.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 1622 फीसदी अधिक है. यह बारिश एक तरह से सूखे की लंबी खामोशी को तोड़ने वाली साबित हुई. मौसम के इस बदलाव से जनवरी महीने में अब तक की कुल बारिश लगभग सामान्य स्तर तक पहुंच गई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी से 24 जनवरी तक हिमाचल में कुल 55.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि के लिए सामान्य बारिश का आंकड़ा 59.9 मिलीमीटर है. यानी अब प्रदेश में बारिश सामान्य से केवल 7 फीसदी कम रह गई है. यह स्थिति कुछ दिन पहले तक गंभीर कमी की श्रेणी में थी, जो एक दिन की बारिश से लगभग संतुलित हो गई. शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी (ETV BHARAT) किसे जिले में कितनी बारिश? बीते 24 घंटों में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश दर्ज की गई. बिलासपुर में 38.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 2284 फीसदी अधिक है. चंबा में 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 548 फीसदी अधिक रही. हमीरपुर में 38.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 3784 फीसदी ज्यादा है. कांगड़ा जिले में 41.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 2849 फीसदी अधिक रही। किन्नौर में 26.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 693 फीसदी ज्यादा है. कुल्लू में 53.4 मिलीमीटर, लाहौल-स्पीति में 57.9 मिलीमीटर और मंडी जिले में 42.6 मिलीमीटर बारिश हुई. शिमला जिले में भी 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 3538 फीसदी अधिक है.