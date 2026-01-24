एक दिन की बारिश ने बदला पूरा गणित! जनवरी में सूखे की भरपाई के करीब पहुंचा हिमाचल
बीते 24 घंटों में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश दर्ज की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 7:12 PM IST
शिमला: लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए आखिरकार राहत की खबर आई है. सूखे की मार झेल रहे पहाड़ी राज्य में मौसम ने अचानक करवट ली और महज 24 घंटों में हुई जोरदार बारिश ने पूरी तस्वीर बदल दी है. 44.8 मिलीमीटर बारिश ने न सिर्फ खेतों में नमी लौटाई, बल्कि किसानों, बागवानों और जल स्रोतों पर निर्भर गांवों की उम्मीदों को भी फिर से जिंदा कर दिया है.
प्रदेश में पिछले तीन महीने से बारिश नहीं होने के चलते सूखे की स्थिति बनी हुई थी. 22 जनवरी तक प्रदेश में महज 3.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य से करीब 94 फीसदी कम थी. खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं, नालों और झरनों का पानी सूखने लगा था और रबी फसलों पर संकट गहराने लगा था. पर्यटन क्षेत्र भी बर्फबारी के इंतजार में मायूस नजर आ रहा था.
24 घंटे में हुई रिकॉर्ड बारिश
23 जनवरी से 24 जनवरी के बीच मौसम ने अचानक जोर पकड़ा. इस दौरान प्रदेश में 44.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 1622 फीसदी अधिक है. यह बारिश एक तरह से सूखे की लंबी खामोशी को तोड़ने वाली साबित हुई. मौसम के इस बदलाव से जनवरी महीने में अब तक की कुल बारिश लगभग सामान्य स्तर तक पहुंच गई है.
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी से 24 जनवरी तक हिमाचल में कुल 55.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि के लिए सामान्य बारिश का आंकड़ा 59.9 मिलीमीटर है. यानी अब प्रदेश में बारिश सामान्य से केवल 7 फीसदी कम रह गई है. यह स्थिति कुछ दिन पहले तक गंभीर कमी की श्रेणी में थी, जो एक दिन की बारिश से लगभग संतुलित हो गई.
किसे जिले में कितनी बारिश?
बीते 24 घंटों में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश दर्ज की गई. बिलासपुर में 38.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 2284 फीसदी अधिक है. चंबा में 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 548 फीसदी अधिक रही. हमीरपुर में 38.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 3784 फीसदी ज्यादा है.
कांगड़ा जिले में 41.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 2849 फीसदी अधिक रही। किन्नौर में 26.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 693 फीसदी ज्यादा है. कुल्लू में 53.4 मिलीमीटर, लाहौल-स्पीति में 57.9 मिलीमीटर और मंडी जिले में 42.6 मिलीमीटर बारिश हुई. शिमला जिले में भी 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 3538 फीसदी अधिक है.
मैदानी जिलों में भी राहत की बारिश
सिरमौर जिले में 42.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो सामान्य से 2398 फीसदी अधिक है. सोलन जिले में 58.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 4057 फीसदी अधिक है. ऊना जिले में 54.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 4069 फीसदी अधिक मानी जा रही है. इन आंकड़ों ने साफ कर दिया कि बारिश पूरे प्रदेश में समान रूप से हुई है.
अगर पूरे जनवरी महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई जिलों में बारिश अब सामान्य से ज्यादा हो चुकी है. बिलासपुर में 47.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 44 फीसदी अधिक है. हमीरपुर में 48.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 31 फीसदी ज्यादा है. मंडी, शिमला और लाहौल-स्पीति में भी बारिश अब सामान्य या उससे अधिक हो चुकी है.
किसानों और बागवानों के लिए बड़ी राहत
कृषि और बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश रबी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी. गेहूं, जौ, मटर और सब्जियों की फसलों को इससे नई जान मिलेगी. सेब बागानों के लिए भी यह बारिश जरूरी थी, क्योंकि लंबे समय से नमी की कमी बनी हुई थी. इससे आने वाले मौसम में उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद है.
जल स्रोतों और बिजली परियोजनाओं को फायदा
बारिश और बर्फबारी से नदियों, झरनों और जलाशयों में भी पानी की आवक बढ़ेगी. इससे पेयजल संकट से जूझ रहे कई इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी यह मौसम बदलाव सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.
28 जनवरी तक खराब रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में 28 जनवरी तक मौसम खराब बना रहेगा. 27 जनवरी को मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मैदानी इलाकों में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. इससे जनवरी महीने की बारिश का आंकड़ा और बेहतर हो सकता है. मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है. लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
कुल मिलाकर यह बारिश हिमाचल प्रदेश के लिए संजीवनी बनकर आई है. सूखे से परेशान किसान, बर्फबारी का इंतजार कर रहा पर्यटन क्षेत्र और जल संकट से जूझ रहे गांव, सभी के लिए यह मौसम बदलाव उम्मीद की नई किरण लेकर आया है.
ये भी पढ़ें: मंडी में लैंडस्लाइड, सड़क पर अचानक दरका पहाड़, बाल-बाल बची बस में सवार यात्रियों की जान