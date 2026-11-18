आसमान से नहीं बरसी राहत तो सूख जाएगी किसानों की उम्मीद, हिमाचल में रबी की बिजाई पर संकट
हिमाचल में खेती आज भी बारिश पर निर्भर है, इसलिए किसानों को हर सीजन में बारिश का इंतजार रहता है. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:42 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान बारिश की कमी अब किसानों की चिंता बढ़ाने लगी है. खेतों में नमी कम होने के कारण रबी फसलों की बिजाई प्रभावित हो रही है. सबसे ज्यादा चिंता गेहूं की बिजाई को लेकर है, जिसके लिए 15 नवंबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है. वहीं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 23 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है. ऐसे में किसानों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. अगर मौसम का यही रुख बना रहा तो बिजाई में और देरी हो सकती है, जिसका असर फसलों की बढ़वार और उत्पादन पर पड़ने की आशंका है.
नवंबर में सामान्य से 70 फीसदी कम हुई बारिश
मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 1 से 17 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में केवल 2.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 9.9 मिलीमीटर रहता है. इस तरह प्रदेश में सामान्य से 70 फीसदी कम बारिश हुई है. पोस्ट मानसून सीजन में बारिश की कमी के कारण खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पा रही है. खासकर उन क्षेत्रों के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है और खेती काफी हद तक बारिश पर निर्भर करती है.
गेहूं की बिजाई में देरी से पैदावार पर पड़ सकता है असर
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए समय पर बिजाई जरूरी है. इसके लिए 15 नवंबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है. निर्धारित समय के बाद बिजाई होने से फसल की बढ़वार और उत्पादन प्रभावित हो सकता है. ऐसे में बारिश नहीं होने से किसानों के सामने खेतों में नमी की कमी और बिजाई में देरी की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है. किसानों को उम्मीद है कि मौसम जल्द करवट लेगा और बारिश होने से खेतों में नमी आएगी.
चार जिलों में बारिश की बूंद तक नहीं बरसी
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के चार जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और ऊना में 1 से 17 नवंबर के बीच बारिश दर्ज नहीं की गई है. इन सभी जिलों में बारिश की कमी 100 फीसदी रही है. कांगड़ा में सामान्य 7.3 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 0.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे 98 फीसदी की कमी दर्ज की गई. मंडी में सामान्य 7.3 मिलीमीटर के मुकाबले 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई और कमी 97 फीसदी रही.
कुल्लू में सामान्य 13.9 मिलीमीटर के मुकाबले महज 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 96 फीसदी कम है. शिमला में 7.1 मिलीमीटर सामान्य बारिश के मुकाबले 1.1 मिलीमीटर वर्षा हुई और कमी 85 फीसदी रही. सोलन में सामान्य 6.4 मिलीमीटर के मुकाबले 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि यहां 93 फीसदी की कमी रही. चंबा में सामान्य 20.2 मिलीमीटर के मुकाबले 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 88 फीसदी कम है.
प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले किन्नौर में बारिश की स्थिति बेहतर रही है. यहां सामान्य 7.2 मिलीमीटर के मुकाबले 6.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इस तरह जिले में बारिश की कमी केवल 5 फीसदी रही. वहीं, लाहौल-स्पीति में सामान्य 10.5 मिलीमीटर के मुकाबले 6.7 मिलीमीटर बारिश हुई. यहां सामान्य से 36 फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई है.
नवंबर महीने में कब कितनी हुई बारिश?
पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर में हिमाचल प्रदेश में बारिश का मिजाज लगातार बदलता रहा है. साल 2016 में नवंबर के दौरान प्रदेश में बारिश का आंकड़ा शून्य रहा था. इसके बाद 2017 में 6.9 मिलीमीटर, 2018 में 37.3 मिलीमीटर और 2019 में 55.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. साल 2020 में 42.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि 2021 में यह आंकड़ा केवल 1 मिलीमीटर रहा. इसी तरह 2022 में 19.5 मिलीमीटर, 2023 में 12.2 मिलीमीटर, 2024 में 0.2 मिलीमीटर और 2025 में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इन आंकड़ों से साफ है कि नवंबर में प्रदेश में बारिश की मात्रा हर साल एक जैसी नहीं रही है.
कभी सामान्य से 175 फीसदी ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं हुई बारिश
नवंबर महीने में बारिश के सामान्य आंकड़ों से तुलना करें तो पिछले वर्षों में काफी अंतर देखने को मिला है. साल 2016 में सामान्य से 100 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई थी. 2017 में बारिश सामान्य से 66 फीसदी कम रही. इसके विपरीत 2018 में सामान्य से 84 फीसदी और 2019 में 175 फीसदी अधिक बारिश हुई थी. साल 2020 में भी सामान्य से 110 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई. इसके बाद नवंबर में बारिश की कमी का दौर फिर देखने को मिला. साल 2021 में सामान्य से 95 फीसदी कम बारिश हुई. 2022 में सामान्य से 1 फीसदी कम, 2023 में 38 फीसदी कम और 2024 में 99 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई. साल 2025 में भी बादल सामान्य से 95 फीसदी कम बरसे थे.
रबी सीजन में 7.15 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य
बारिश की कमी के बीच कृषि विभाग ने रबी सीजन 2026-27 के लिए 7,15,300 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है. कृषि उत्पादन कार्यक्रम के मुताबिक, प्रदेश में वर्ष 2026-27 के दौरान कुल 16,51,700 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसमें रबी सीजन का योगदान 7,15,300 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है. इसके लिए गेहूं, जौ, चना, मसूर और मटर की खेती के अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं.
कृषि विभाग के लक्ष्य के अनुसार, इस बार रबी सीजन में 3,17,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती करने और 6,50,000 मीट्रिक टन उत्पादन हासिल करने की योजना है. जौ की खेती 17,000 हेक्टेयर में करने और 28,000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह चने की खेती 610 हेक्टेयर में करने और 700 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य है.
मसूर के लिए 1,090 हेक्टेयर क्षेत्र और 1,340 मीट्रिक टन उत्पादन निर्धारित किया गया है. वहीं, मटर की खेती 13,600 हेक्टेयर में करने और 35,260 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इन सभी फसलों को मिलाकर रबी सीजन में कुल 3,49,300 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती और 7,15,300 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है.
हिमाचल में खेती का बड़ा हिस्सा बारिश पर निर्भर
हिमाचल प्रदेश में खेती आज भी काफी हद तक बारिश पर निर्भर है. प्रदेश के कुल 9,59,223 हेक्टेयर क्रॉप्ड एरिया में से केवल 1,14,381 हेक्टेयर भूमि ही सिंचाई सुविधा के दायरे में आती है. ऐसे में कृषि क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बारिश के पानी पर निर्भर रहता है. मानसून के बाद लंबे समय तक बारिश नहीं होने या वर्षा में कमी का सीधा असर खेतों की नमी और फसलों की बिजाई पर पड़ सकता है. यही वजह है कि किसानों के लिए मौसम का अनुकूल रहना बेहद जरूरी है.
समय पर बिजाई से बेहतर उत्पादन की संभावना
कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान ने कहा कि फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए मौसम की अनुकूलता और समय पर बिजाई बेहद जरूरी है. समय रहते खेतों में बीज डालने से फसलों को बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं और अच्छी पैदावार की संभावना बढ़ती है. उन्होंने कहा कि बिजाई में देरी होने से फसल की बढ़वार और उत्पादन प्रभावित हो सकता है. हालांकि, फसल का उत्पादन केवल बिजाई के समय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आगे मौसम की स्थिति और समय-समय पर होने वाली बारिश भी इसमें अहम भूमिका निभाती है.
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