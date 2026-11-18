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आसमान से नहीं बरसी राहत तो सूख जाएगी किसानों की उम्मीद, हिमाचल में रबी की बिजाई पर संकट

हिमाचल में रबी की बिजाई पर संकट ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान बारिश की कमी अब किसानों की चिंता बढ़ाने लगी है. खेतों में नमी कम होने के कारण रबी फसलों की बिजाई प्रभावित हो रही है. सबसे ज्यादा चिंता गेहूं की बिजाई को लेकर है, जिसके लिए 15 नवंबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है. वहीं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 23 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है. ऐसे में किसानों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. अगर मौसम का यही रुख बना रहा तो बिजाई में और देरी हो सकती है, जिसका असर फसलों की बढ़वार और उत्पादन पर पड़ने की आशंका है.

नवंबर में सामान्य से 70 फीसदी कम हुई बारिश

मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 1 से 17 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में केवल 2.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 9.9 मिलीमीटर रहता है. इस तरह प्रदेश में सामान्य से 70 फीसदी कम बारिश हुई है. पोस्ट मानसून सीजन में बारिश की कमी के कारण खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पा रही है. खासकर उन क्षेत्रों के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है और खेती काफी हद तक बारिश पर निर्भर करती है. नवंबर में सामान्य से 70 फीसदी कम हुई बारिश (FILE@ETVBHARAT) गेहूं की बिजाई में देरी से पैदावार पर पड़ सकता है असर कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए समय पर बिजाई जरूरी है. इसके लिए 15 नवंबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है. निर्धारित समय के बाद बिजाई होने से फसल की बढ़वार और उत्पादन प्रभावित हो सकता है. ऐसे में बारिश नहीं होने से किसानों के सामने खेतों में नमी की कमी और बिजाई में देरी की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है. किसानों को उम्मीद है कि मौसम जल्द करवट लेगा और बारिश होने से खेतों में नमी आएगी. गेहूं की बिजाई में देरी से पैदावार पर पड़ सकता है असर (FILE@ETVBHARAT) चार जिलों में बारिश की बूंद तक नहीं बरसी जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के चार जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और ऊना में 1 से 17 नवंबर के बीच बारिश दर्ज नहीं की गई है. इन सभी जिलों में बारिश की कमी 100 फीसदी रही है. कांगड़ा में सामान्य 7.3 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 0.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे 98 फीसदी की कमी दर्ज की गई. मंडी में सामान्य 7.3 मिलीमीटर के मुकाबले 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई और कमी 97 फीसदी रही. नवंबर में अब तक कितनी बारिश? (ETV BHARAT) कुल्लू में सामान्य 13.9 मिलीमीटर के मुकाबले महज 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 96 फीसदी कम है. शिमला में 7.1 मिलीमीटर सामान्य बारिश के मुकाबले 1.1 मिलीमीटर वर्षा हुई और कमी 85 फीसदी रही. सोलन में सामान्य 6.4 मिलीमीटर के मुकाबले 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि यहां 93 फीसदी की कमी रही. चंबा में सामान्य 20.2 मिलीमीटर के मुकाबले 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 88 फीसदी कम है. प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले किन्नौर में बारिश की स्थिति बेहतर रही है. यहां सामान्य 7.2 मिलीमीटर के मुकाबले 6.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इस तरह जिले में बारिश की कमी केवल 5 फीसदी रही. वहीं, लाहौल-स्पीति में सामान्य 10.5 मिलीमीटर के मुकाबले 6.7 मिलीमीटर बारिश हुई. यहां सामान्य से 36 फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई है. नवंबर महीने में कब कितनी हुई बारिश? पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर में हिमाचल प्रदेश में बारिश का मिजाज लगातार बदलता रहा है. साल 2016 में नवंबर के दौरान प्रदेश में बारिश का आंकड़ा शून्य रहा था. इसके बाद 2017 में 6.9 मिलीमीटर, 2018 में 37.3 मिलीमीटर और 2019 में 55.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. साल 2020 में 42.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि 2021 में यह आंकड़ा केवल 1 मिलीमीटर रहा. इसी तरह 2022 में 19.5 मिलीमीटर, 2023 में 12.2 मिलीमीटर, 2024 में 0.2 मिलीमीटर और 2025 में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इन आंकड़ों से साफ है कि नवंबर में प्रदेश में बारिश की मात्रा हर साल एक जैसी नहीं रही है. बारिश नहीं हुई तो रबी की बिजाई पर संकट (FILE@ETVBHARAT) कभी सामान्य से 175 फीसदी ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं हुई बारिश