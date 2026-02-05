ETV Bharat / state

रीडिंग और लर्निंग में केरल से बेहतर हिमाचल, क्वालिटी एजुकेशन में भी मारी बाजी

क्वालिटी एजुकेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

EDUCATION MINISTER ROHIT THAKUR
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 5:24 PM IST

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश अब देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बीते कुछ वर्षों में शिक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम अब साफ नजर आने लगे हैं. साक्षरता, पढ़ने और सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार के चलते हिमाचल प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है.

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश साक्षरता के मामले में देश में 21वें स्थान पर था. लेकिन निरंतर सुधार और योजनाबद्ध प्रयासों के चलते अब हिमाचल 28 राज्यों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. यदि केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाए तो हिमाचल का स्थान पांचवां है. यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व की बात है.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV BHARAT)

शिक्षा मंत्री गुरुवार को बिलासपुर जिला के घुमारवीं में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-19 हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है. प्रदेश की सभी सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं.

रीडिंग और लर्निंग में केरल से आगे हिमाचल

शिक्षा मंत्री ने बताया कि रीडिंग और लर्निंग स्तर के मामले में हिमाचल प्रदेश को केरल से भी बेहतर आंका गया है. यह उपलब्धि राज्य के शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आधुनिक तकनीक, बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित शिक्षकों पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा.

खेल और शिक्षा का संतुलन

रोहित ठाकुर ने खेलों को शिक्षा का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि खेल गतिविधियां विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ-साथ अनुशासन, टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाती हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल कोच स्नेहलता के योगदान की सराहना की, जिनके मार्गदर्शन में 80 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला है. रोहित ठाकुर ने हिमाचल के निर्माता डॉ. यशवंत सिंह परमार के योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत आधार देने में उनकी अहम भूमिका रही है. उनके विजन और नीतियों ने हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाई है.

