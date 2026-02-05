ETV Bharat / state

रीडिंग और लर्निंग में केरल से बेहतर हिमाचल, क्वालिटी एजुकेशन में भी मारी बाजी

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश अब देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बीते कुछ वर्षों में शिक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम अब साफ नजर आने लगे हैं. साक्षरता, पढ़ने और सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार के चलते हिमाचल प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है.

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश साक्षरता के मामले में देश में 21वें स्थान पर था. लेकिन निरंतर सुधार और योजनाबद्ध प्रयासों के चलते अब हिमाचल 28 राज्यों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. यदि केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाए तो हिमाचल का स्थान पांचवां है. यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व की बात है.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV BHARAT)

शिक्षा मंत्री गुरुवार को बिलासपुर जिला के घुमारवीं में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-19 हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है. प्रदेश की सभी सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं.