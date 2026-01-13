ETV Bharat / state

हिमाचल में अब नई तकनीकों से होगी सड़कों की मरम्मत, भारी बारिश-बर्फबारी से भी 10 साल तक नहीं उखड़ेंगे रोड

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हर साल बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी के कारण सड़कों का उखड़ना आम समस्या बन चुकी है. मानसून खत्म होते ही सड़कों की हालत खराब हो जाती है और सर्दियों में बर्फबारी से स्थिति और बिगड़ जाती है. अब इस समस्या से स्थायी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है. पहली बार प्रदेश में सड़क मरम्मत के लिए दो आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा रहा है, जिससे सड़कों की उम्र सीधे 10 साल तक बढ़ जाएगी. लोक निर्माण विभाग (PWD) की इस पहल से न सिर्फ रखरखाव पर होने वाला खर्च घटेगा, बल्कि लोगों को हर मौसम में सुरक्षित और सुगम सफर की सुविधा भी मिलेगी. पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV BHARAT) पहली बार आधुनिक तकनीक का प्रयोग लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में पहली बार सड़कों की मरम्मत के लिए आधुनिक तकनीकों को परीक्षण के तौर पर अपनाया है. शुरुआत शिमला जिले की शोघी से मेहली सड़क से की गई है. इस सड़क पर नई तकनीकों के जरिए मरम्मत का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है. यह प्रयोग सफल रहने पर प्रदेश की अन्य सड़कों पर भी लागू किया जाएगा. पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताई सड़क मेंटिनेंस की चुनौती पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सड़क नेटवर्क के मामले में हिमाचल प्रदेश की स्थिति अन्य बड़े राज्यों से अलग है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क घनत्व काफी अधिक है और वर्तमान में 42 हजार से 45 हजार किलोमीटर तक सड़कों का नेटवर्क मौजूद है. इनमें से करीब 35 हजार किलोमीटर सड़कों का रखरखाव लोक निर्माण विभाग करता है. इतना बड़ा सड़क नेटवर्क होने के चलते हर साल इनकी मेंटिनेंस करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है. बारिश और बर्फबारी से सबसे ज्यादा नुकसान मंत्री ने कहा कि भारी बारिश, बर्फबारी और जलभराव के कारण राज्य की करीब 20 फीसदी सड़कें हर साल क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. कई जगह नालियों की कमी और ढलानों से पानी आने के कारण सड़कें जल्दी उखड़ जाती हैं. भले ही हर साल एनुअल मेंटिनेंस प्लान के तहत टरिंग की जाती है, लेकिन खराब मौसम के कारण बार-बार पैचवर्क करना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ जाती है और सड़कों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है.