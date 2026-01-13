हिमाचल में अब नई तकनीकों से होगी सड़कों की मरम्मत, भारी बारिश-बर्फबारी से भी 10 साल तक नहीं उखड़ेंगे रोड
हिमाचल प्रदेश में करीब 35 हजार किलोमीटर सड़कों का रखरखाव लोक निर्माण विभाग करता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 7:10 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में हर साल बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी के कारण सड़कों का उखड़ना आम समस्या बन चुकी है. मानसून खत्म होते ही सड़कों की हालत खराब हो जाती है और सर्दियों में बर्फबारी से स्थिति और बिगड़ जाती है. अब इस समस्या से स्थायी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है. पहली बार प्रदेश में सड़क मरम्मत के लिए दो आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा रहा है, जिससे सड़कों की उम्र सीधे 10 साल तक बढ़ जाएगी. लोक निर्माण विभाग (PWD) की इस पहल से न सिर्फ रखरखाव पर होने वाला खर्च घटेगा, बल्कि लोगों को हर मौसम में सुरक्षित और सुगम सफर की सुविधा भी मिलेगी.
पहली बार आधुनिक तकनीक का प्रयोग
लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में पहली बार सड़कों की मरम्मत के लिए आधुनिक तकनीकों को परीक्षण के तौर पर अपनाया है. शुरुआत शिमला जिले की शोघी से मेहली सड़क से की गई है. इस सड़क पर नई तकनीकों के जरिए मरम्मत का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है. यह प्रयोग सफल रहने पर प्रदेश की अन्य सड़कों पर भी लागू किया जाएगा.
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताई सड़क मेंटिनेंस की चुनौती
पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सड़क नेटवर्क के मामले में हिमाचल प्रदेश की स्थिति अन्य बड़े राज्यों से अलग है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क घनत्व काफी अधिक है और वर्तमान में 42 हजार से 45 हजार किलोमीटर तक सड़कों का नेटवर्क मौजूद है. इनमें से करीब 35 हजार किलोमीटर सड़कों का रखरखाव लोक निर्माण विभाग करता है. इतना बड़ा सड़क नेटवर्क होने के चलते हर साल इनकी मेंटिनेंस करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है.
बारिश और बर्फबारी से सबसे ज्यादा नुकसान
मंत्री ने कहा कि भारी बारिश, बर्फबारी और जलभराव के कारण राज्य की करीब 20 फीसदी सड़कें हर साल क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. कई जगह नालियों की कमी और ढलानों से पानी आने के कारण सड़कें जल्दी उखड़ जाती हैं. भले ही हर साल एनुअल मेंटिनेंस प्लान के तहत टरिंग की जाती है, लेकिन खराब मौसम के कारण बार-बार पैचवर्क करना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ जाती है और सड़कों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है.
इन दो तकनीकों से होगी सड़क मरम्मत
इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी ने दो आधुनिक और प्रभावी तकनीकों को चुना है. इनमें सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स (CGBM) और स्टेबलाइज्ड बेस लेयर तकनीक शामिल हैं. ये तकनीकें विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं. इनसे सड़क की नींव मजबूत होती है और पानी से होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है.
10 साल तक नहीं उखड़ेंगी सड़कें
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) के साथ विस्तृत चर्चा के बाद शोघी से मेहली सड़क पर इन तकनीकों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इस प्रोजेक्ट के जरिए यह देखा जा रहा है कि भारी बारिश, ठंड और यातायात दबाव में सड़क का प्रदर्शन कैसा रहता है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन तकनीकों से बनी सड़कें सामान्य तौर पर 10 साल तक नहीं उखड़ेंगी. इससे सरकार का रखरखाव खर्च काफी हद तक कम होगा और लोगों को बार-बार खराब सड़कों से जूझना नहीं पड़ेगा. साथ ही ये सड़कें भारी यातायात के लिए भी ज्यादा सक्षम होंगी.
पर्यटन और स्थानीय लोगों को होगा फायदा
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि ये तकनीकें पहले से देश के कई राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), अन्य सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा सफलतापूर्वक अपनाई जा चुकी हैं. वहां इनसे सड़क की गुणवत्ता और टिकाऊपन में साफ सुधार देखने को मिला है. नई तकनीकों से सड़कों के मजबूत होने से प्रदेश के पर्यटन को भी बड़ा लाभ मिलेगा. बेहतर सड़कें होने से पर्यटकों की आवाजाही आसान होगी और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच सुरक्षित बनेगी. इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की यात्रा में राहत मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोघी से मेहली सड़क पर चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर एक प्रस्तुति भी दी गई. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2026-27 की वार्षिक रखरखाव योजना के तहत एक समिति गठित की जाए. यह समिति उन सड़कों की पहचान करेगी, जहां इन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में तैनात यूपी बिहार के अफसरों पर क्यों भड़के विक्रमादित्य, लगाए ये आरोप