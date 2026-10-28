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मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर मुस्कुरा उठे विक्रमादित्य सिंह, बोले- 'अभी लंबा सफर, आएंगे उतार चढ़ाव'

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रजनीश किमटा के भविष्य के मुख्यमंत्री वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. इसके जवाब में विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये उनके मन के भाव हैं, वे जहां पर हैं खुश हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री पद से जुड़े सवाल पर उनकी मुस्कुराहट और जवाब देने के अंदाज को राजनीतिक गलियारों में भविष्य के बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

दरअसल, चौपाल दौरे के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर हिमाचल कांग्रेस के पूर्व संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने मंच साझा करते हुए बड़ी बात कही थी. फिलहाल खुद सियासी संघर्ष कर रहे रजनीश किमटा ने खुले मंच से कहा था कि विक्रमादित्य सिंह भविष्य के मुख्यमंत्री हैं.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat) रजनीश किमटा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "ये रजनीश किमटा के मन के भाव हैं, वे जहां पर हैं, खुश हैं. अभी लंबा सफर बाकी है और इस दौरान उतार-चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन वे लगातार प्रदेश हित में काम कर रहे हैं". 'केंद्र से 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की लाई मदद' सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके लिए प्लेटफॉर्म जरूरी है. पिछले चार वर्षों में उनके दो विभागों के लिए केंद्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद लाई गई है. जाहिर है कि विक्रमादित्य बतौर कैबिनेट मंत्री जनसेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल पर उनकी मुस्कुराहट को भविष्य के बड़े सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है. 'केंद्र से प्रदेश को सहयोग खैरात के रूप में नहीं मिला' गौरतलब है कि बीते दिन एक दिवसीय चौपाल दौरे पर भी लोक निर्माण मंत्री ने केंद्र से मिले सहयोग पर अपनी बात रखी. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सहयोग दिया है और वह इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह सहयोग प्रदेश को खैरात के रूप में नहीं मिला है. हिमाचल प्रदेश का आपदा से हुए नुकसान के बाद केंद्र से सहायता प्राप्त करना अधिकार है. पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जताया आभार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्र सरकार के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश को सहयोग दिया है. वह इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रदेश में लगातार आई आपदाओं और हुए भारी नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार से समय-समय पर सहायता मिलना जरूरी है. यह कोई पहली बार नहीं है, जब हिमाचल को केंद्र से सहयोग मिला हो. 'कुछ लोग केंद्र और हिमाचल में दरार पैदा करने का करते हैं प्रयास'