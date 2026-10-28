मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर मुस्कुरा उठे विक्रमादित्य सिंह, बोले- 'अभी लंबा सफर, आएंगे उतार चढ़ाव'
हिमाचल कांग्रेस के पूर्व संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भविष्य का सीएम बताया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 3:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रजनीश किमटा के भविष्य के मुख्यमंत्री वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. इसके जवाब में विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये उनके मन के भाव हैं, वे जहां पर हैं खुश हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री पद से जुड़े सवाल पर उनकी मुस्कुराहट और जवाब देने के अंदाज को राजनीतिक गलियारों में भविष्य के बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.
दरअसल, चौपाल दौरे के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर हिमाचल कांग्रेस के पूर्व संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने मंच साझा करते हुए बड़ी बात कही थी. फिलहाल खुद सियासी संघर्ष कर रहे रजनीश किमटा ने खुले मंच से कहा था कि विक्रमादित्य सिंह भविष्य के मुख्यमंत्री हैं.
रजनीश किमटा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "ये रजनीश किमटा के मन के भाव हैं, वे जहां पर हैं, खुश हैं. अभी लंबा सफर बाकी है और इस दौरान उतार-चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन वे लगातार प्रदेश हित में काम कर रहे हैं".
'केंद्र से 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की लाई मदद'
सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके लिए प्लेटफॉर्म जरूरी है. पिछले चार वर्षों में उनके दो विभागों के लिए केंद्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद लाई गई है. जाहिर है कि विक्रमादित्य बतौर कैबिनेट मंत्री जनसेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल पर उनकी मुस्कुराहट को भविष्य के बड़े सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है.
'केंद्र से प्रदेश को सहयोग खैरात के रूप में नहीं मिला'
गौरतलब है कि बीते दिन एक दिवसीय चौपाल दौरे पर भी लोक निर्माण मंत्री ने केंद्र से मिले सहयोग पर अपनी बात रखी. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सहयोग दिया है और वह इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह सहयोग प्रदेश को खैरात के रूप में नहीं मिला है. हिमाचल प्रदेश का आपदा से हुए नुकसान के बाद केंद्र से सहायता प्राप्त करना अधिकार है.
पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जताया आभार
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्र सरकार के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश को सहयोग दिया है. वह इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रदेश में लगातार आई आपदाओं और हुए भारी नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार से समय-समय पर सहायता मिलना जरूरी है. यह कोई पहली बार नहीं है, जब हिमाचल को केंद्र से सहयोग मिला हो.
'कुछ लोग केंद्र और हिमाचल में दरार पैदा करने का करते हैं प्रयास'
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए केंद्र और हिमाचल सरकार के बीच दरार पैदा करने का प्रयास करते हैं. इस तरह की राजनीति स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाती है. प्रदेश के हितों को राजनीतिक लाभ से ऊपर रखा जाना चाहिए. हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज केंद्र सरकार तक एकजुट होकर पहुंचनी चाहिए। प्रदेश के अधिकारों और हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए.
शिमला में मजबूत होगा ठोस कचरा प्रबंधन
वहीं, आज (बुधवार) शिमला में शहरी विकास विभाग और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) की संयुक्त पहल प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत के तहत प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रदेशस्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसके तहत प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन को बढ़ावा
इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कचरे के प्रभावी, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन को बढ़ावा देना है. प्रशिक्षण के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें.
प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार प्रभावी कदम उठाने में सक्षम बनाना है. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 को लागू करने के लिए क्षमता संवर्धन, संस्थागत समन्वय और नियमित निगरानी जरूरी है. प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत के तहत शुरू की गई यह पहल शहरी निकायों को सशक्त बनाने में मदद करेगी.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे कचरे की मात्रा भी बढ़ती है. सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए काम कर रही है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार प्रदेश के विभागों को सहयोग दे रही है.
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