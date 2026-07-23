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'प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, इतिहास आपको 'छोटे चाचा' के नाम से याद रखेगा'

विक्रमादित्य ने कहा है कि, "यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं, तो इतिहास उन्हें एक नई पहचान देगा. जिस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 'चाचा नेहरू' के नाम से जाना जाता है. ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी को भी भविष्य में 'छोटे चाचा' के नाम से याद किया जाएगा."

शिमला: देशभर में NEET पेपर लीक मामले को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच अब हिमाचल प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से तंज कसा है. PWD मंत्री के बयान ने हिमाचल ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है.

'युवाओं और विपक्ष की आवाज सुनें प्रधानमंत्री'

दिल्ली में NEET पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, प्रधानमंत्री को युवाओं और विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए. उन्होंने कहा है कि, प्रधानमंत्री ने जब भी हिमाचल खासकर हमारे विभाग को सहयोग किया है हमने खुलकर उनकी तारीफ की है. लेकिन, इनदिनों शिक्षा व्यवस्था को लेकर देशभर के युवाओं में गहरा आक्रोश है और ऐसे समय में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना जवाबदेही और राजनीतिक इच्छाशक्ति का बड़ा संदेश होगा.

राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की तेज होने की संभावना

PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, जैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्यार से 'चाचा नेहरू' कहा जाता है, उसी तरह भविष्य में पीएम नरेंद्र मोदी को भी 'छोटे चाचा' कहा जा सकता है. हालांकि, इसके लिए उन्हें युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री को हटाने का फैसला नहीं होगा, यह देश के करोड़ों युवाओं के विश्वास को मजबूत करने वाला कदम साबित हो सकता है. विक्रमादित्य के इस बयान के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है. वहीं, इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज होने की संभावना है.

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