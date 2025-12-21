ETV Bharat / state

हिमाचल में पोलियो अभियान की शुरुआत, 6 लाख बच्चों को कवर करने का लक्ष्य

CM सुक्खू ने बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा ( @X_CMSuku )

शिमला: देशभर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है. प्रदेशभर में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाई जा रही हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया. सरकार का लक्ष्य प्रदेश के करीब 6.24 लाख बच्चों को इस अभियान के तहत कवर करना है. पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में भी अभियान को पूरी मजबूती और गंभीरता के साथ लागू किया जा रहा है. हिमाचल में पोलियो अभियान की शुरुआत (ETV Bharat) मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ चलाया जा रहा है. प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में तैयारी पूरी कर ली है. अभियान के तहत राज्यभर में 5,793 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है. 6 लाख से अधिक बच्चों को कवर करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में पांच वर्ष तक की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए सभी जरूरी दवाइयां समय रहते अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचा दी गई हैं. यदि कोई बच्चा किसी कारण से टीकाकरण से छूट जाता है, तो स्वास्थ्य कर्मी उसके घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएंगे.