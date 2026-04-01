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हिमाचल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई ये वजह, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी (शूलिनी यूनिवर्सिटी) के पूर्व छात्र और वर्तमान में बतौर कर्मचारी तैनात 21 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतक युवक पहले इसी यूनिवर्सिटी में MBA का स्टूडेंट था. उसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा एक कंपनी के जरिए इसी संस्थान में उसका प्लेसमेंट भी किया गया था. मृतक युवक की पहचान 21 साल के नितिन के रूप में हुई है. नितिन शिमला जिले में रोहड़ू के शील गांव का रहने वाला था.

इस कारण से तनाव में था युवक !

वहीं, नितिन के सुसाइड के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों में भारी रोष है. इसके अलावा SFI (स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) ने आरोप लगाए हैं कि प्लेसमेंट के समय नितिन को जो सैलरी पैकेज बताया गया था, वास्तविकता में उसे उससे कम सैलरी दी जा रही थी. जिसके कारण वो मानसिक रूप से बहुत तनाव ग्रस्त रहता था और इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली. वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है.

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ने दी पुलिस को सूचना

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया, '28 मार्च 2026 को पुलिस थाना सदर सोलन में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से सूचना मिली की एक युवक संदिग्ध हालत में अस्पताल लाया गया, जिसकी मौत हो चुकी है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंची. जहां युवक को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था, जहां उसकी मौत हो चुकी थी. जिसके बाद शव का गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें गले पर रस्सी के निशान के अलावा शरीर पर किसी अन्य प्रकार की चोट या खरोंच के निशान नहीं पाए गए. शुरुआती जांच में मृतक की पहचान 21 वर्षीय नितिन के रूप में की गई है. नितिन सोलन की मधुबन कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था, जहां उसने आत्महत्या की'.