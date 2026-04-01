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हिमाचल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई ये वजह, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज

हिमाचल में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र एवं मौजूदा कर्मचारी की आत्महत्या के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा.

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पूर्व छात्र की मौत पर फूटा छात्रों का गुस्सा (Nitin Family & ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 6:48 PM IST

5 Min Read
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सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी (शूलिनी यूनिवर्सिटी) के पूर्व छात्र और वर्तमान में बतौर कर्मचारी तैनात 21 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतक युवक पहले इसी यूनिवर्सिटी में MBA का स्टूडेंट था. उसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा एक कंपनी के जरिए इसी संस्थान में उसका प्लेसमेंट भी किया गया था. मृतक युवक की पहचान 21 साल के नितिन के रूप में हुई है. नितिन शिमला जिले में रोहड़ू के शील गांव का रहने वाला था.

इस कारण से तनाव में था युवक !

वहीं, नितिन के सुसाइड के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों में भारी रोष है. इसके अलावा SFI (स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) ने आरोप लगाए हैं कि प्लेसमेंट के समय नितिन को जो सैलरी पैकेज बताया गया था, वास्तविकता में उसे उससे कम सैलरी दी जा रही थी. जिसके कारण वो मानसिक रूप से बहुत तनाव ग्रस्त रहता था और इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली. वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है.

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ने दी पुलिस को सूचना

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया, '28 मार्च 2026 को पुलिस थाना सदर सोलन में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से सूचना मिली की एक युवक संदिग्ध हालत में अस्पताल लाया गया, जिसकी मौत हो चुकी है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंची. जहां युवक को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था, जहां उसकी मौत हो चुकी थी. जिसके बाद शव का गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें गले पर रस्सी के निशान के अलावा शरीर पर किसी अन्य प्रकार की चोट या खरोंच के निशान नहीं पाए गए. शुरुआती जांच में मृतक की पहचान 21 वर्षीय नितिन के रूप में की गई है. नितिन सोलन की मधुबन कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था, जहां उसने आत्महत्या की'.

"21 वर्षीय युवक की आत्महत्या मामले में मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं. पुलिस टीम ने घटना स्थल का भी निरिक्षण किया. जहां मृतक ने आत्महत्या की थी. मौके से पुलिस ने एक मोबाइल फोन, एक डायरी और एक रस्सी बरामद कर अपने कब्जे में ली है. बरामद डायरी में युवक द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा पाया गया. जिसमें उसने अपनी जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है. जांच के दौरान पाया गया कि मृतक युवक शूलिनी यूनिवर्सिटी में कार्यरत था और मधुबन कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था. जांच के दौरान किसी ने भी मृतक की मौत को लेकर कोई शक जाहिर नहीं किया है." - साईं दत्तात्रेय वर्मा, एसपी सोलन

यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी की जा रही पूछताछ

एसपी सोलन ने बताया कि मृतक का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है. बरामद डायरी, रस्सी, अन्य साक्ष्य और विसरा को जांच के लिए एसएफएसएल, जुन्गा भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि मामले में हर पहलू पर प्राथमिकता के आधार पर जांच की जा रही है. साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी जरूरी पूछताछ की जा रही है, जहां वो काम कर रहा था. वहीं, मामले में धारा 194 BNSS के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा रही थी. जांच के दौरान सामने आया कि मृतक युवक इसी यूनिवर्सिटी का छात्र था और यूनिवर्सिटी द्वारा एक कंपनी के जरिए इसी संस्थान में उसका प्लेसमेंट किया गया था.

यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों ने किया प्रदर्शन

वहीं, इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा नितिन की आत्महत्या के विरोध में यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदर्शन किया गया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारी छात्रों और एसएफआई ने आरोप लगाया गया कि मृतक नितिन को प्लेसमेंट के समय जितना वेतन पैकेज बताया गया था, वास्तविकता में उसे उससे कम वेतन दिया जा रहा था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से अत्यधिक तनावग्रस्त रहता था. प्रदर्शनकारी छात्रों के मुताबिक इसी मानसिक दबाव के चलते नितिन ने आत्महत्या की है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन पर छात्रों के आरोप

वहीं, छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कोर्स के दौरान 100% प्लेसमेंट की गारंटी पूरी नहीं की गई, जिससे छात्रों में व्यापक असंतोष है. साथ ही, यह भी आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग नहीं करता है. एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि इन सभी तथ्यों को देखते हुए और मामले की गहन जांच के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसको लेकर आगामी कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से भी एक कमेटी का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक प्रोफेसर पर आरोप लगाए हैं कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है.

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