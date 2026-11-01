99 दिन से सुक्खू सरकार के खिलाफ धरने पर क्यों बैठे प्राथमिक शिक्षक, क्यों हो रहा न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध?
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं निकला समाधान, अब शीतकालीन सत्र में 68 विधायकों को मांगपत्र सौंपने की तैयारी. शिवानी कपूर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 1:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में न्यू कॉम्प्लेक्स स्कूल सिस्टम को लेकर सरकार और प्राथमिक शिक्षक संघ के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ पिछले 99 दिनों से आंदोलनरत है. 11 जुलाई को कांगड़ा के बनखंडी से शुरू हुई लड़ाई 15 दिन की पदयात्रा के बाद शिमला पहुंची और अब स्कूल शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन तक पहुंच गई है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हुए शिक्षक गांधी जयंती पर उपवास और कैंडल मार्च भी निकाल चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है.
2 अक्टूबर को शिमला से राज्य, जिला, खण्ड एवं महिला विंग के पदाधिकारियों ने काले बिल्ले लगाकर शिक्षण कार्य करने वाले कार्यक्रम की शुरुआत की. 3 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में शिक्षकों के साथ एम डी एम वर्कर भी काले बिल्ले लगाकर कार्य कर रहे हैं. इसके साथ पंचायत प्रतिनिधि भी आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं. 2 अक्टूबर को संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि, अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि सरकार से ठोस और लिखित निर्णय चाहिए. आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए संघ विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले प्रदेश के सभी 68 विधायकों को मांगपत्र सौंपने और धर्मशाला में विशाल धरना-प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है.
मुख्यमंत्री के निर्देश भी बेअसर, बैठकों में नहीं बनी सहमति
प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा के अनुसार, "25 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में संघ और वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाने का निर्णय लिया गया था. हालांकि, संघ का आरोप है कि समिति के गठन में देरी हुई और बाद की बैठकों में भी समस्या का समाधान नहीं निकला. 5 अगस्त को हुई बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध किया था." संघ का दावा है कि टीजीटी, सीएंडवी, साइंस मास्टर, स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन और अन्य शिक्षक संगठनों ने भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाए तथा इसे 'न्यू जुगाड़ तंत्र' करार दिया.
इसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में भी बैठक हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनने से क्रमिक अनशन जारी है. संघ का आरोप है कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी जमीनी समस्याओं को सरकार तक सही तरीके से नहीं पहुंचा रहे हैं. संघ ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि किसी भी फैसले से पहले शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों की राय ली जाए.
क्या है न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिस पर छिड़ा विवाद?
स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली के तहत एक क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों को एक समूह में शामिल कर प्रमुख विद्यालय या क्लस्टर हेड के माध्यम से उनका मार्गदर्शन और प्रशासनिक समन्वय करने की व्यवस्था प्रस्तावित है. सरकार का उद्देश्य स्कूलों के बीच बेहतर तालमेल और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है. लेकिन, प्राथमिक शिक्षक संघ इस व्यवस्था के मौजूदा स्वरूप का विरोध कर रहा है.
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक, नई प्रणाली में प्राथमिक स्कूलों को खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से हटाकर प्रिंसिपल या क्लस्टर हेड के अधीन करने से प्राथमिक शिक्षा की मौजूदा प्रशासनिक संरचना प्रभावित हो सकती है. एक प्रिंसिपल के अधीन 15 से 20 प्राथमिक स्कूल आने से निगरानी और प्रशासनिक कामकाज में व्यावहारिक दिक्कतें पैदा होने की आशंका है. शिक्षकों का कहना है कि इससे हेड टीचर, सेंटर हेड टीचर और खंड शिक्षा अधिकारियों की भूमिका एवं अधिकार सीमित हो सकते हैं.
5 हजार जेबीटी पद खाली, 200 से अधिक स्कूलों में शिक्षक नहीं होने का दावा
प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश में शिक्षकों की कमी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं. संघ के अनुसार, राज्य में करीब 5 हजार जेबीटी पद खाली हैं, जबकि 6,500 से अधिक नर्सरी टीचर पद भी रिक्त पड़े हैं. प्रदेश के 3,500 से अधिक प्राथमिक स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं और 200 से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक नहीं होने का दावा किया गया है. संघ का कहना है कि प्राथमिक स्कूलों में करीब 80 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे में रिक्त पदों को नियमित भर्ती से भरने के बजाय प्रतिनियुक्तियों के सहारे व्यवस्था चलाना शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नुकसानदायक हो सकता है.
संघ प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा का आरोप है कि, "जरूरत पड़ने पर टीजीटी, सीएंडवी और लेक्चरर को एक-दो दिन के लिए प्राथमिक स्कूलों में भेजकर काम चलाया जा रहा है. प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है, इसलिए प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की नियमित नियुक्ति जरूरी है. कुछ स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पढ़ाई करवाए जाने की स्थिति भी चिंता का विषय है. हालांकि, इन आंकड़ों और आरोपों पर शिक्षा विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है. 20 हजार पूर्व प्राथमिक शिक्षक, 21 हजार मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, स्कूल प्रबंधन समितियां, पंचायती प्रतिनिधि और अभिभावक भी प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर हमारे साथ हैं."
प्राथमिक शिक्षा बचाने की लड़ाई बता रहा संघ
संघ प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा का कहना है कि यह आंदोलन शिक्षकों की हाजिरी या प्रशासनिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राथमिक शिक्षा के भविष्य से जुड़ा है. संघ के अनुसार, नई व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा का स्वतंत्र ढांचा और शिक्षक कैडर कमजोर होने का खतरा है. इससे जेबीटी, डीएलएड प्रशिक्षित और बीएड अभ्यर्थियों के रोजगार अवसरों पर भी असर पड़ने की आशंका है. संघ के मुताबिक, 20 हजार पूर्व प्राथमिक शिक्षक, 21 हजार मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, स्कूल प्रबंधन समितियां, पंचायती प्रतिनिधि और अभिभावक भी प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनके साथ हैं.
रमेश शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई को सीएम संघ से मिले और हमारी मांगो को जायज बताते हुए 5 सितंबर तक पूरा करने की आष्वासन दिया. लेकिन, शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी प्राथमिक षिक्षा और षिक्षको के खिलाफ दोष भावना से काम रहे है और सरकार को गुमराह कर रहे है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बावजूद आज तक विभाग के साथ कोई भी वार्ता सफल नहीं हुई.
अनशन खत्म कर स्कूल वापस लौटने की अपील
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुद्दों को लेकर बैठक की गई, जिसमें मुद्दों और मांगों पर चर्चा हुई. सरकार को बैठक की रिपोर्ट भेज दी जाएगी. आगामी फैसला सरकार द्वारा ही लिया जाना है. शिक्षकों से अपील की गई है कि अनशन खत्म करें और काम पर वापस आएं ताकि स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो. - आशीष कोहली, स्कूल शिक्षा निदेशक
कुछ स्कूलों बच्चों को पढ़ा रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
वहीं, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक कुपवी अध्यक्ष रमेश पटियाल ने कहा कि, प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि 3 से साढे 3 साल के बच्चे को पढ़ाने, प्रशिक्षत करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन मौजूदा समय में प्राथमिक स्कूलों में कभी टीजीटी, सीएनबी और तो लेक्चरर को पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीें हैं. उन्होेंने कहा कि सरकार डीएलएड को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है और स्थिति इतनी खराब है कि कुछ स्कूलों में तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पढ़ा रहे हैं.
अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है. करीब 100 दिन से जारी क्रमिक अनशन के बीच सवाल यही है कि क्या सरकार प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों पर ठोस निर्णय लेगी या आंदोलन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में और तेज होगा.
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