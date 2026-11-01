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99 दिन से सुक्खू सरकार के खिलाफ धरने पर क्यों बैठे प्राथमिक शिक्षक, क्यों हो रहा न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध?

न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में न्यू कॉम्प्लेक्स स्कूल सिस्टम को लेकर सरकार और प्राथमिक शिक्षक संघ के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ पिछले 99 दिनों से आंदोलनरत है. 11 जुलाई को कांगड़ा के बनखंडी से शुरू हुई लड़ाई 15 दिन की पदयात्रा के बाद शिमला पहुंची और अब स्कूल शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन तक पहुंच गई है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हुए शिक्षक गांधी जयंती पर उपवास और कैंडल मार्च भी निकाल चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है.

2 अक्टूबर को शिमला से राज्य, जिला, खण्ड एवं महिला विंग के पदाधिकारियों ने काले बिल्ले लगाकर शिक्षण कार्य करने वाले कार्यक्रम की शुरुआत की. 3 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में शिक्षकों के साथ एम डी एम वर्कर भी काले बिल्ले लगाकर कार्य कर रहे हैं. इसके साथ पंचायत प्रतिनिधि भी आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं. 2 अक्टूबर को संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि, अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि सरकार से ठोस और लिखित निर्णय चाहिए. आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए संघ विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले प्रदेश के सभी 68 विधायकों को मांगपत्र सौंपने और धर्मशाला में विशाल धरना-प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है.