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न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर आर-पार की लड़ाई! CM सुक्खू से वार्ता के न्यौते के बीच भी आंदोलन पर अड़े शिक्षक

शिक्षक संघ ने स्पष्ट किया कि यदि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अधिसूचना रद्द नहीं की गई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रेस वार्ता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 6:02 PM IST

6 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा लागू किए गए 'न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम' (क्लस्टर सिस्टम) को लेकर सियासी और शैक्षणिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है. प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस व्यवस्था को सरकारी स्कूलों और प्राथमिक शिक्षा के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसके खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. एक ओर सरकार ने विवाद को शांत करने के लिए शनिवार शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ शिक्षक संघ की वार्ता तय की है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक क्लस्टर सिस्टम से जुड़ी अधिसूचना वापस लेने का ठोस फैसला नहीं होता, तब तक 26 जुलाई को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रस्तावित विशाल धरना-प्रदर्शन हर हाल में होगा. शिक्षक संघ का कहना है कि यह केवल कर्मचारियों का आंदोलन नहीं, बल्कि प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को बचाने की लड़ाई है.

11 जुलाई से शुरू हुई पदयात्रा शिमला पहुंची

प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी 25 सूत्रीय लंबित मांगों और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में 11 जुलाई को कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर से पदयात्रा निकाली थी. विभिन्न जिलों से गुजरते हुए यह पदयात्रा अब शिमला पहुंच चुकी है. शिक्षक नेताओं का कहना है कि पूरे प्रदेश में उन्हें शिक्षकों, अभिभावकों और आम लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है. इसी के बीच सरकार ने बातचीत का न्यौता दिया है, लेकिन संघ का कहना है कि केवल बातचीत से बात नहीं बनेगी, बल्कि विवादित अधिसूचना को रद्द करने का स्पष्ट निर्णय लिया जाना चाहिए.

'1984 में बने शिक्षा ढांचे को कमजोर किया जा रहा'

शिमला में प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का मजबूत ढांचा वर्ष 1984 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में तैयार किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि आज उसी पार्टी की सरकार उस व्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 15 से 20 प्राथमिक विद्यालयों को एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल के अधीन लाना शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का नहीं, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है.

'रिक्त पद नहीं भरने के लिए बनाया गया सिस्टम'

रमेश शर्मा ने आरोप लगाया कि क्लस्टर सिस्टम का असली उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में खाली पड़े करीब पांच हजार जेबीटी शिक्षकों के पदों को न भरना है. शिक्षकों की कमी को छिपाने के लिए अब प्रिंसिपलों को लैब असिस्टेंट, पीईटी और ड्राइंग मास्टर जैसे शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के अधिकार दिए जा रहे हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा.

तीन हजार स्कूलों में केवल एक शिक्षक

शिक्षक संघ ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर भी चिंता जताई. रमेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल में लगभग तीन हजार प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जहां केवल एक शिक्षक ही कार्यरत है. इसके अलावा चुनाव, जनगणना और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में सबसे अधिक ड्यूटी प्राथमिक शिक्षकों की लगाई जाती है. उन्होंने दावा किया कि करीब 200 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जहां शिक्षकों की कमी के कारण कई बार तालाबंदी जैसी स्थिति बन जाती है. इसी वजह से अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराने को मजबूर हो रहे हैं.

उपलब्धियों का भी किया जिक्र

संघ ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्राथमिक शिक्षकों ने बेहतर परिणाम दिए हैं. रमेश शर्मा ने कहा कि ASER Report 2023 में हिमाचल प्रदेश ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल किया था और National Achievement Survey (NAS) 2024 में तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया. उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों के लिए शिक्षकों की सराहना करने के बजाय सरकार ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से अंडर-12 खेल प्रतियोगिताएं बंद कर दी गई हैं, जिससे छोटे बच्चों के विकास पर असर पड़ा है.

रमेश शर्मा ने कहा कि शिक्षक संघ का आंदोलन पूरी तरह गांधीवादी और शांतिपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पदयात्रा जानबूझकर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान निकाली गई ताकि बच्चों की पढ़ाई और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो. हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि 26 अप्रैल 2025 के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद सरकार ने संघ के आठ पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया, कई शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई और एफआईआर भी दर्ज करवाई गई.

मांगें नहीं मानीं तो 2027 तक चलेगा आंदोलन

शिक्षक संघ ने स्पष्ट किया कि यदि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अधिसूचना रद्द नहीं की गई, जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति पर तीन वर्षों से लगी रोक नहीं हटाई गई, दो वर्ष बाद मिलने वाले हायर ग्रेड पे को बहाल नहीं किया गया तथा छठे वेतन आयोग और महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं हुआ, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. संघ का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वर्ष 2027 तक क्रमिक अनशन और अनिश्चितकालीन आंदोलन भी चलाया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के लगभग 60 हजार प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगार और नर्सरी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं.

सरकार के फैसले पर टिकी सबकी नजर

अब सभी की नजर मुख्यमंत्री और शिक्षक संघ के बीच होने वाली वार्ता पर है. यदि बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है, तो 26 जुलाई को शिमला का चौड़ा मैदान प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षक आंदोलन का गवाह बन सकता है. ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार और शिक्षक संघ के बीच होने वाली बातचीत हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

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