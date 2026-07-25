ETV Bharat / state

न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर आर-पार की लड़ाई! CM सुक्खू से वार्ता के न्यौते के बीच भी आंदोलन पर अड़े शिक्षक

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा लागू किए गए 'न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम' (क्लस्टर सिस्टम) को लेकर सियासी और शैक्षणिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है. प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस व्यवस्था को सरकारी स्कूलों और प्राथमिक शिक्षा के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसके खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. एक ओर सरकार ने विवाद को शांत करने के लिए शनिवार शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ शिक्षक संघ की वार्ता तय की है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक क्लस्टर सिस्टम से जुड़ी अधिसूचना वापस लेने का ठोस फैसला नहीं होता, तब तक 26 जुलाई को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रस्तावित विशाल धरना-प्रदर्शन हर हाल में होगा. शिक्षक संघ का कहना है कि यह केवल कर्मचारियों का आंदोलन नहीं, बल्कि प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को बचाने की लड़ाई है.

11 जुलाई से शुरू हुई पदयात्रा शिमला पहुंची

प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी 25 सूत्रीय लंबित मांगों और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में 11 जुलाई को कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर से पदयात्रा निकाली थी. विभिन्न जिलों से गुजरते हुए यह पदयात्रा अब शिमला पहुंच चुकी है. शिक्षक नेताओं का कहना है कि पूरे प्रदेश में उन्हें शिक्षकों, अभिभावकों और आम लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है. इसी के बीच सरकार ने बातचीत का न्यौता दिया है, लेकिन संघ का कहना है कि केवल बातचीत से बात नहीं बनेगी, बल्कि विवादित अधिसूचना को रद्द करने का स्पष्ट निर्णय लिया जाना चाहिए.

'1984 में बने शिक्षा ढांचे को कमजोर किया जा रहा'

शिमला में प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का मजबूत ढांचा वर्ष 1984 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में तैयार किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि आज उसी पार्टी की सरकार उस व्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 15 से 20 प्राथमिक विद्यालयों को एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल के अधीन लाना शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का नहीं, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है.

'रिक्त पद नहीं भरने के लिए बनाया गया सिस्टम'

रमेश शर्मा ने आरोप लगाया कि क्लस्टर सिस्टम का असली उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में खाली पड़े करीब पांच हजार जेबीटी शिक्षकों के पदों को न भरना है. शिक्षकों की कमी को छिपाने के लिए अब प्रिंसिपलों को लैब असिस्टेंट, पीईटी और ड्राइंग मास्टर जैसे शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के अधिकार दिए जा रहे हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा.

तीन हजार स्कूलों में केवल एक शिक्षक

शिक्षक संघ ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर भी चिंता जताई. रमेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल में लगभग तीन हजार प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जहां केवल एक शिक्षक ही कार्यरत है. इसके अलावा चुनाव, जनगणना और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में सबसे अधिक ड्यूटी प्राथमिक शिक्षकों की लगाई जाती है. उन्होंने दावा किया कि करीब 200 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जहां शिक्षकों की कमी के कारण कई बार तालाबंदी जैसी स्थिति बन जाती है. इसी वजह से अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराने को मजबूर हो रहे हैं.