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न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर आर-पार की लड़ाई! 58 दिनों से अनशन पर बैठे शिक्षक, विधानसभा घेरने की तैयारी

शिक्षक संघ ने मांगें पूरी न होने पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में विशाल धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

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हिमाचल में 58 दिनों से अनशन पर प्राथमिक शिक्षक संघ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 8:34 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 9:06 AM IST

6 Min Read
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शिमला: न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई में डटा है. 11 जुलाई से शुरू हुआ आंदोलन लगातार जारी है और प्राथमिक शिक्षक किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है. हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ 58 दिनों से निदेशालय स्कूल शिक्षा, शिमला में क्रमिक अनशन पर हैं. लेकिन, अभी तक प्रदेश सरकार ने इस बारे को कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला लिया जाएगा.

हिमाचल में 58 दिनों से अनशन पर प्राथमिक शिक्षक संघ

हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्णय अनुसार यदि शिक्षकों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता है, तो 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर शिमला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक दिवसीय उपवास और शाम के समय कैंडल मार्च भी निकालने का ऐलान किया है. इसके बाद प्रदेश के सभी शिक्षक काले बिल्ले लगाकर शिक्षण कार्य करेंगे. इसके बाद विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले प्रदेश के 68 विधायकों को शिक्षकों की मांगों का मांगपत्र सौंपने की तैयारी में हैं. वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में विशाल धरना-प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है.

प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि, "अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि सरकार से ठोस और लिखित निर्णय चाहिए. 25 जुलाई को पदयात्रा के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ और वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाने का निर्णय हुआ था, लेकिन समिति के गठन में जानबूझकर देरी की गई. 5 अगस्त की बैठक में ऐसे कई शिक्षक संगठनों को बुलाया गया, जिनका न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम से सीधा संबंध नहीं था. सरकार को उम्मीद थी कि अन्य शिक्षक संगठन इस व्यवस्था का समर्थन करेंगे, लेकिन बैठक में टीजीटी, सीएंडवी, साइंस मास्टर, टीजीटी आर्ट्स, स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सहित कई संगठनों ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध किया और इसे न्यू जुगाड़ तंत्र करार दिया."

प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि, प्राथमिक स्कूलों में वर्षों से खाली पड़े पदों को नियमित भर्ती से भरने के बजाय प्रतिनियुक्तियों के सहारे व्यवस्था चलाई जा रही है. इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और सरकार को नई व्यवस्था लागू करने के बजाय खाली पद भरने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों और प्रिंसिपलों के माध्यम से न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई, जबकि अधिकांश फील्ड प्रिंसिपल भी इसे व्यवहारिक नहीं मानते. मुख्यमंत्री से अपील है कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के बजाय जमीनी स्तर पर कार्यरत शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों की राय भी लें

क्या है कॉम्प्लेक्स स्कूल प्रणाली?

राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा निदेशालय का पुनर्गठन किया है और आधारभूत स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी विद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है. विभाग राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप भी समन्वित कर रहा है. स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली एक शैक्षिक संगठनात्मक मॉडल है, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के कई सरकारी विद्यालयों को एक 'कॉम्प्लेक्स' के रूप में समूहित किया जाता है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार किया जा सके. इस प्रणाली के अंतर्गत एक प्रमुख या क्लस्टर विद्यालय अन्य विद्यालयों का मार्गदर्शन एवं सहयोग करता है.

आखिर क्यों न्यू हो रहा है कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध?

  • शक्तियों का केंद्रीकरण: 15–20 स्कूलों को एक ही प्रिंसिपल/क्लस्टर हेड के अधीन लाने से एचटी, सीएचटी और बीईईओ के अधिकार सीमित होने की आशंका.
  • प्राथमिक शिक्षा के ढांचे पर खतरा: संघ का दावा है कि नई व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा की स्वतंत्र प्रशासनिक संरचना और कैडर कमजोर होगा.
  • हेड मास्टर और सेंटर हेड टीचर की भूमिका खत्म: प्राथमिक शिक्षकों के अनुसार, इस प्रणाली से स्कूलों के हेड मास्टर और सेंटर हेड टीचर के अधिकार एवं पद की उपयोगिता खत्म हो जाएगी.
  • अधिकारों का हनन: प्राथमिक शिक्षकों के अनुसार, क्लस्टर प्रणाली के तहत प्राथमिक शिक्षकों के अधिकारों का हनन हो रहा है. इससे उनकी प्रशासनिक स्वतंत्रता भी प्रभावित होगी.

क्या कहते हैं स्कूल शिक्षा निदेशालय के निदेशक?

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णय के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न शिक्षक संगठनों से विस्तृत चर्चा के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. यह समिति स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर शिक्षक संगठनों के सुझाव और आपत्तियों पर विस्तार चर्चा की है और रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है. इसके बाद ही इस मुद्दे पर आगे का निर्णय लिया जाएगा. -आशीष कोहली, निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय

'1984 में बने शिक्षा ढांचे को कमजोर किया जा रहा'

प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा, प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का मजबूत ढांचा वर्ष 1984 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में तैयार किया गया था. आज उसी पार्टी की सरकार उस व्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रही है. 15 से 20 प्राथमिक विद्यालयों को एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल के अधीन लाना शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का नहीं, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है.

'रिक्त पद नहीं भरने के लिए बनाया गया सिस्टम'

रमेश शर्मा ने प्रदेश सरकार आरोप लगाया कि, क्लस्टर सिस्टम का असली उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में खाली पड़े करीब पांच हजार जेबीटी शिक्षकों के पदों को न भरना है. शिक्षकों की कमी को छिपाने के लिए अब प्रिंसिपलों को लैब असिस्टेंट, पीईटी और ड्राइंग मास्टर जैसे शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के अधिकार दिए जा रहे हैं.

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Last Updated : September 21, 2026 at 9:06 AM IST

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