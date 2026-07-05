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हिमाचल के 3 हजार स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई! अब सड़क पर उतरेंगे प्राथमिक शिक्षक, सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर बढ़ते विरोध के बीच राजकीय प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है. संगठन ने 11 जुलाई से 'प्राथमिक शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा' निकालने का निर्णय लिया है, जो कांगड़ा के माता बगलामुखी मंदिर से शुरू होकर 25 जुलाई को शिमला पहुंचेगी. इसके अगले दिन 26 जुलाई को चौड़ा मैदान में प्रदेशभर के हजारों शिक्षक महाधरना देंगे. फेडरेशन का कहना है कि यदि 7 जुलाई तक सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की, तो आंदोलन तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा.

रविवार को बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शर्मा ने बताया कि यात्रा 11 जुलाई सुबह 9 बजे माता बगलामुखी मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद शुरू होगी. यह यात्रा देहरा, ज्वालाजी, नादौन, गलोड़, भोटा, घुमारवीं, बिलासपुर, दाड़लाघाट और शालाघाट से होते हुए 25 जुलाई को शिमला पहुंचेगी. 26 जुलाई को चौड़ा मैदान में विशाल जनसभा और महाधरना आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर से शिक्षक शामिल होंगे.

न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम समेत 25 मांगों पर विरोध

फेडरेशन का कहना है कि उनका आंदोलन केवल न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राथमिक शिक्षा से जुड़े 25 लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भी है. संगठन का आरोप है कि सरकार की नई व्यवस्था से सरकारी प्राथमिक शिक्षा कमजोर हो रही है और इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है.

3 हजार स्कूल एक शिक्षक के भरोसे

प्रेम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों के करीब 5,000 पद खाली हैं, जबकि लगभग 3,000 प्राथमिक स्कूल केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं. ऐसे स्कूलों में यदि एकमात्र शिक्षक अवकाश पर चला जाए तो पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो जाती है. उनका कहना है कि शिक्षकों की कमी दूर करने के बजाय सरकार नई व्यवस्थाएं लागू करने में लगी हुई है.