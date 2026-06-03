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आपदा प्रबंधन में हिमाचल बना मिसाल, BRICS देशों के सामने रखा अत्याधुनिक GIS मॉडल

शिमला: हिमाचल ने पुरी, ओडिशा में आयोजित द्वितीय BRICS तकनीकी बैठक (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) में अपने GIS आधारित शहरी आपदा प्रबंधन एवं लचीलापन (Urban Resilience) प्लेटफॉर्म का प्रस्तुतीकरण किया. इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित BRICS देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस अवसर पर आपदा प्रबंधन के विशेष सचिव डॉ. पुष्पेन्द्र राणा कहा कि शहर केवल इमारतों का समूह नहीं होते, बल्कि लोग, बुनियादी ढांचा, सेवाएं और संस्थाएं मिलकर एक संपूर्ण व्यवस्था बनाते हैं. किसी भी आपदा के दौरान इन सभी पर एक साथ प्रभाव पड़ता है, इसलिए समय पर और सटीक जानकारी उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण है.

आपदा प्रबंधन के लिए डेटाबेस तैयार

डॉ. पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि आपदा के समय प्रभावित लोगों की पहचान करना, लापता व्यक्तियों का पता लगाना, क्षतिग्रस्त सेवाओं एवं बुनियादी ढांचे का आकलन करना और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की योजना बनाना बड़ी चुनौती होती है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए हिमाचल ने GIS आधारित निर्णय सहायता प्रणाली (Decision Support System) विकसित की है, जिसमें ड्रोन सर्वेक्षण, फील्ड सर्वेक्षण और भू-स्थानिक (Geospatial) तकनीकों का उपयोग किया गया है. इस पहल के तहत राज्य के 16 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में 15 हजार से ज्यादा संपत्तियों का डिजिटल मैपिंग किया गया है, जिससे आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक डेटाबेस तैयार हुआ है.