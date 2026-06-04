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हिमाचल में इस दिन दिलाई जाएगी प्रधानों और उप-प्रधानों को शपथ, ये रहेगा शेड्यूल

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायत राजनीति में नव निर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं. पंचायत चुनावों के बाद से शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर बनी उत्सुकता के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शपथ प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी दे दी है. अब तक प्रदेश में प्रधानों और उप-प्रधानों को डिवीजन स्तर पर शपथ दिलाने की परंपरा रही थी, लेकिन इस बार सरकार ने व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए कार्यक्रम को जिला स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत प्रदेशभर के नव निर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को 15 जून को जिला मुख्यालयों में शपथ दिलाई जाएगी. खास बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह में सरकार के मंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी.

पंचायतीराज विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि किस जिले में कौन मंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होगा. इस संबंध में अंतिम फैसला 6 जून को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है. ऐसे में अब सभी की निगाहें कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम के विस्तृत शेड्यूल पर मुहर लगने की संभावना है.

किस जिला में कितनों को शपथ?

प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की सरगर्मियां 31 मई को थम गईं थी, लेकिन गांवों की सत्ता के नए चेहरों के लिए असली सफर अब शुरू होने जा रहा है. चुनावी मैदान में जीत का परचम लहराने वाले जिला परिषद, पंचायत समिति, प्रधान और उप-प्रधान अब औपचारिक रूप से अपने पदभार संभालने की तैयारी में हैं. इसी कड़ी में विभिन्न जिलों के डीसी ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय कर दिए हैं. शिमला जिले में 6 जून को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी. जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण जिला मुख्यालय में होगा, जबकि पंचायत समिति सदस्यों को उनके संबंधित तहसील मुख्यालयों में शपथ दिलाई जाएगी.