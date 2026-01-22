जिओ थर्मल एनर्जी से 'ग्रीन एनर्जी स्टेट' का लक्ष्य होगा पूरा, ये है हिमाचल सरकार का मास्टर प्लान!
जिओ थर्मल एनर्जी हिमाचल के लिए केवल एक ऊर्जा विकल्प नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनेगी.
Published : January 22, 2026 at 5:45 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का अग्रणी 'ग्रीन एनर्जी स्टेट' बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार जिओ थर्मल यानी भू-तापीय ऊर्जा को अपनी ग्रीन एनर्जी नीति का अहम स्तंभ बनाने जा रही है. इसके जरिए न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन विकास और स्थानीय रोजगार को भी नई दिशा मिलेगी. यह पहल सरकार के 'व्यवस्था परिवर्तन' के विजन का अहम हिस्सा है.
2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2026 तक अपनी 90 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए जलविद्युत, सौर ऊर्जा और अब जिओ थर्मल एनर्जी को एकीकृत रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है. राज्य सरकार का उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था विकसित करना है.
जिओ थर्मल एनर्जी क्यों है खास?
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते जलवायु परिदृश्य को देखते हुए जिओ थर्मल एनर्जी एक स्थायी और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत साबित हो सकती है. यह ऊर्जा मौसम पर निर्भर नहीं होती और 24×7 निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती है. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह एक आदर्श बेस-लोड ऊर्जा है, जहां सौर और पवन ऊर्जा हर समय समान रूप से उपलब्ध नहीं रहती.
इन क्षेत्रों में हैं अपार संभावनाएं
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकरण और कसोल तथा मंडी जिले के तत्तापानी क्षेत्र में जिओ थर्मल एनर्जी की जबरदस्त संभावनाएं मौजूद हैं. इन क्षेत्रों में सतही तापमान 57 से 97 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है और जिओ थर्मल ग्रेडिएंट भी अधिक है. यही कारण है कि ये क्षेत्र बिजली उत्पादन के साथ-साथ हॉट स्प्रिंग आधारित पर्यटन विकास के लिए भी बेहद उपयुक्त माने जा रहे हैं.
दूरदराज इलाकों को मिलेगी 24×7 बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे जिओ थर्मल पावर प्लांट कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति जैसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं. यह ऊर्जा शिमला, मनाली और केलांग जैसे ठंडे शहरों के लिए भी उपयोगी होगी, जहां सर्दियों में हीटिंग और गर्मियों में कूलिंग की निरंतर आवश्यकता रहती है. जिओ थर्मल एनर्जी के उपयोग से लकड़ी, कोयला और डीजल जैसे ईंधनों की खपत में कमी आएगी. इससे वनों की कटाई पर रोक लगेगी और कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय गिरावट आएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल हिमाचल को पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार और सतत विकास की दिशा में आगे ले जाएगी.
पर्यटन और रोजगार को मिलेगा नया आयाम
तत्तापानी और मणिकरण जैसे क्षेत्रों में जिओ थर्मल स्पा, वेलनेस सेंटर और रिसॉर्ट विकसित कर पर्यटन को नया प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे ईको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए ड्रिलिंग, संयंत्र संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
किसानों-आम लोगों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिओ थर्मल एनर्जी का उपयोग आवासीय और व्यावसायिक भवनों में हीटिंग और कूलिंग के लिए किया जा सकता है, जिससे बिजली बिलों में बड़ी कमी आएगी. किसान ठंडे इलाकों में इस ऊर्जा की मदद से सब्जियों और फूलों की खेती कर सकेंगे. इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण और ड्राइंग यूनिट्स में भी इसका प्रभावी उपयोग संभव होगा.
वैश्विक अनुभव से मिलेगी दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही भारत में जिओ थर्मल एनर्जी का उपयोग अभी सीमित है, लेकिन अमेरिका, आइसलैंड, इंडोनेशिया और चीन जैसे देशों ने इसे सफलतापूर्वक अपनाया है. आज दुनिया के करीब 80 देश इस ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश भी इसी वैश्विक अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिओ थर्मल एनर्जी हिमाचल प्रदेश के लिए केवल एक ऊर्जा विकल्प नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनेगी. यह पहल 'ग्रीन एनर्जी स्टेट' बनने के लक्ष्य को समय पर पूरा करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी.
