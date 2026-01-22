ETV Bharat / state

जिओ थर्मल एनर्जी से 'ग्रीन एनर्जी स्टेट' का लक्ष्य होगा पूरा, ये है हिमाचल सरकार का मास्टर प्लान!

शिमला: हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का अग्रणी 'ग्रीन एनर्जी स्टेट' बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार जिओ थर्मल यानी भू-तापीय ऊर्जा को अपनी ग्रीन एनर्जी नीति का अहम स्तंभ बनाने जा रही है. इसके जरिए न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन विकास और स्थानीय रोजगार को भी नई दिशा मिलेगी. यह पहल सरकार के 'व्यवस्था परिवर्तन' के विजन का अहम हिस्सा है. 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2026 तक अपनी 90 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए जलविद्युत, सौर ऊर्जा और अब जिओ थर्मल एनर्जी को एकीकृत रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है. राज्य सरकार का उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था विकसित करना है. जिओ थर्मल एनर्जी क्यों है खास? मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते जलवायु परिदृश्य को देखते हुए जिओ थर्मल एनर्जी एक स्थायी और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत साबित हो सकती है. यह ऊर्जा मौसम पर निर्भर नहीं होती और 24×7 निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती है. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह एक आदर्श बेस-लोड ऊर्जा है, जहां सौर और पवन ऊर्जा हर समय समान रूप से उपलब्ध नहीं रहती. इन क्षेत्रों में हैं अपार संभावनाएं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकरण और कसोल तथा मंडी जिले के तत्तापानी क्षेत्र में जिओ थर्मल एनर्जी की जबरदस्त संभावनाएं मौजूद हैं. इन क्षेत्रों में सतही तापमान 57 से 97 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है और जिओ थर्मल ग्रेडिएंट भी अधिक है. यही कारण है कि ये क्षेत्र बिजली उत्पादन के साथ-साथ हॉट स्प्रिंग आधारित पर्यटन विकास के लिए भी बेहद उपयुक्त माने जा रहे हैं. दूरदराज इलाकों को मिलेगी 24×7 बिजली