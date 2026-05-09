हिमाचल में फिर ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम
आईएमडी शिमला ने हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर चेतावनी दी है. चंबा, कुल्लू, मंडी समेत कई जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 12:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब बना हुआ है. शिमला समेत कई जिलों में लंबे समय बादल आसमान में डेरा जमाए हुए हैं. राजधानी शिमला समेत आस-पास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं.
प्रदेश में शुक्रवार को ऊंची चोटियों रोहतांग, बारालाचा ओर शिंकुला में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई है. मौसम खराब रहने के कारण अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का हुआ है. जनजातीय क्षेत्रों में तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 8 से 15 डिग्री और मैदानी इलाकों में 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. हिमाचल में मई में अब तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है.
कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 10 मई तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से कई जिलों में बारिश, आंधी, गर्जन और तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. विभाग ने 11 और 12 मई के लिए कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 11 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, शिमला और सोलन में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और गर्जन के साथ मौसम खराब रह सकता है. इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई हैय
12 मई को ऑरेंज अलर्ट
12 मई को मौसम और ज्यादा सक्रिय होने का अनुमान है. विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने, 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन में भी एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग ने इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
मौसम के अनुसार करें कृषि कार्य
विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि तेज हवाओं और गर्जन वाले मौसम के कारण पेड़ों की टहनियां टूटने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रह सकती है. किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए खेती-बाड़ी और बागवानी से जुड़े कार्य करें.
ये भी पढ़ें: मीट में मिले टीबी की बीमारी के लक्षण, छह बकरों का मांस किया नष्ट