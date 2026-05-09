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हिमाचल में फिर ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब बना हुआ है. शिमला समेत कई जिलों में लंबे समय बादल आसमान में डेरा जमाए हुए हैं. राजधानी शिमला समेत आस-पास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं.

प्रदेश में शुक्रवार को ऊंची चोटियों रोहतांग, बारालाचा ओर शिंकुला में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई है. मौसम खराब रहने के कारण अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का हुआ है. जनजातीय क्षेत्रों में तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 8 से 15 डिग्री और मैदानी इलाकों में 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. हिमाचल में मई में अब तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है.

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 10 मई तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से कई जिलों में बारिश, आंधी, गर्जन और तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. विभाग ने 11 और 12 मई के लिए कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 11 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, शिमला और सोलन में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और गर्जन के साथ मौसम खराब रह सकता है. इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई हैय

12 मई को ऑरेंज अलर्ट