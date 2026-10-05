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हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश, गरज और चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

हिमाचल में करवट लेगा मौसम ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम पिछले कई दिनों से साफ बना हुआ है. तेज धूप खिलने के कारण तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई है. दिन के समय पहाड़ों पर भी गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन सुबह शाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की ठंड महसूस की जा रही है. आज भी प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ बने रहने का अनुमान हैं.

वहीं, मौसम विभाग के अनुसार 6 अक्टूबर से कई जिलों में मौसम के तेवर बदल सकते हैं. 6 से 9 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. 6 अक्टूबर को बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. पूर्वानुमान के अनुसार 6 अक्टूबर को बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके बाद 7 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है. 8 अक्टूबर को कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू, मंडी, सोलन और शिमला में कुछ स्थानों पर मौसम खराब हो सकता है. इन क्षेत्रों में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. 9 अक्टूबर को मंडी, शिमला और सिरमौर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, छह से नौ अक्टूबर तक सभी 12 जिलों में बारिश की संभावना है. साथ ही लाहौल स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी भी हो सकती है. किसानों-बागवानों के लिए बढ़ी चिंता