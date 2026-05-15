Himachal ULB Elections: प्रचार खत्म अब जनता की बारी, 51 नगर निकाय, 1147 उम्मीदवार, एक क्लिक में जानें सबकुछ
हिमाचल की जनता शहर की सरकार चुनने के लिए तैयार है सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 10:45 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 10:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में होने वाले नगर निगम और नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है. प्रत्याशियों, नेताओं और पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं लेकिन अब जनता की बारी है. रविवार 17 मई को प्रदेश की कुल 51 नगर निकायों पर वोटिंग होनी है. इनमें 4 नगर निगम मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन भी शामिल है. इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में भी वोटिंग होनी है. विधानसभा चुनाव से पहले ये सरकार की भी अग्निपरीक्षा है.
जनता चुनेगी शहर की सरकार
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन 51 नगर निकायों की जनता शहर की सरकार चुनेगी. कुल 3,60,859 मतदाताओं के लिए 589 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जहां कुल 449 वार्डों के लिए 1147 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. हालांकि 10 वार्ड की जनता अपना नुमाइंदा निर्विरोध चुन चुकी है, इसलिये उन 10 वार्डों में वोटिंग नहीं होगी और कुल 439 वार्डों में ही मतदान होगा.
14 अन्य मतादाता, 589 मतदान केंद्र
शहर की सरकार चुनने में महिला और पुरुष मतदाताओं के साथ अन्य या थर्ड जेंडर वोटर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वोटिंग के लिए 10 जिलों के 51 नगर निकायों में कुल 596 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जिनमें 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला वोटर हैं जबकि 14 अन्य मतदाता भी हैं.
किस जिले में कितने मतदाता ?
|क्र.सं.
|जिला
|पुरुष वोटर
|महिला वोटर
|अन्य मतदाता
|कुल मतदाता
|1.
|बिलासपुर
|8395
|8974
|1
|16770
|2.
|चंबा
|10222
|10397
|0
|20619
|3.
|हमीरपुर
|3403
|3434
|0
|6837
|4.
|कांगड़ा
|50741
|50140
|3
|100884
|5.
|कुल्लू
|11333
|11063
|1
|22397
|6.
|मंडी
|32464
|33255
|1
|65720
|7.
|शिमला
|5901
|5535
|1
|11497
|8.
|सिरमौर
|19433
|19567
|4
|39004
|9.
|सोलन
|24930
|24127
|2
|49059
|10.
|ऊना
|14141
|13990
|1
|28132
|कुल
|180963
|179882
|14
|360859
महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र
इस बार आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएं और पुरुष व महिला मतादाता के लिए अलग-अलग मतदान केंद्र एक ही भवन में बनाए जाएं. महिलाओं के लिए स्थापित मतदान केंद्र पर हर ड्यूटी महिला कर्मचारी ही निभाएगी फिर चाहे मतदान दल हो या फिर सुरक्षा कर्मी.
मतदान के बाद रविवार को ही मतगणना
मतदान रविवार 17 मई को सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी. शहरी निकायों में ईवीएम के जरिये मतदान होगा. मतदान केंद्रों पर दौरान मोबाइल ले जाने पर पाबंदी होगी. मंडी, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों की मतगणना 31 मई को होगी. नगर निगम के नतीजों के लिए इंतजार करना होगा लेकिन अन्य 47 नगर निकायों में 17 मई को ही मतदान के बाद काउंटिंग हो जाएगी.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए आयोग की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग के मुताबिक नगर निगम और नगर निकाय चुनावों के लिए 2340 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, वहीं 1170 पुलिस जवान पोलिंग पार्टियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. हर मतदान केंद्र पर चार मतदान कर्मियों के साथ दो पुलिस जवान भी मौजूद रहेंगे और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे.
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