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Himachal ULB Elections: प्रचार खत्म अब जनता की बारी, 51 नगर निकाय, 1147 उम्मीदवार, एक क्लिक में जानें सबकुछ

हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय चुनाव 2026 ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में होने वाले नगर निगम और नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है. प्रत्याशियों, नेताओं और पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं लेकिन अब जनता की बारी है. रविवार 17 मई को प्रदेश की कुल 51 नगर निकायों पर वोटिंग होनी है. इनमें 4 नगर निगम मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन भी शामिल है. इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में भी वोटिंग होनी है. विधानसभा चुनाव से पहले ये सरकार की भी अग्निपरीक्षा है. जनता चुनेगी शहर की सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन 51 नगर निकायों की जनता शहर की सरकार चुनेगी. कुल 3,60,859 मतदाताओं के लिए 589 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जहां कुल 449 वार्डों के लिए 1147 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. हालांकि 10 वार्ड की जनता अपना नुमाइंदा निर्विरोध चुन चुकी है, इसलिये उन 10 वार्डों में वोटिंग नहीं होगी और कुल 439 वार्डों में ही मतदान होगा. 17 मई को प्रदेश की कुल 51 नगर निकायों में होगी वोटिंग (ETV BHARAT GFX) 14 अन्य मतादाता, 589 मतदान केंद्र शहर की सरकार चुनने में महिला और पुरुष मतदाताओं के साथ अन्य या थर्ड जेंडर वोटर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वोटिंग के लिए 10 जिलों के 51 नगर निकायों में कुल 596 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जिनमें 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला वोटर हैं जबकि 14 अन्य मतदाता भी हैं. हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय चुनाव 2026 (ETV BHARAT GFX)